Всплыли раритетные снимки времен СССР, которые были под запретом

Об этом пишет Знай.

На архивных кадрах можно увидеть, как именно жили простые люди при советском режиме.

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Стоит отметить, что автор снимков - известный советский фотограф Георгий Финхасов.

Фото реальной жизни в СССР начали появляться только после 1991 года, ведь до этого уличные фотографы придерживались пропагандистской политики и снимали обычно стереотипные постановки, например, памятник Ленину, центральные проспекты, гостиницы или парады.

На раритетных кадрах, которые не публиковала советская пресса, отчетливо видно настоящее отношение властей к простым людям, которые вынуждены выполнять тяжелую работу самостоятельно, и нищету с разрухой, о которой не говорили дикторы на ТВ и радио.

Ранее мы рассказывали о том, что были опубликованы раритетные снимки вождя Третьего Рейха Адольфа Гитлера. 

Известно, что снимки Адольфа Гитлера, сделанные в период с 1937 по 1939 года, выставлены на продажу.  Фотоальбом на продажу выставил аукционный дом Jones & Jacob в Великобритании.

По информации журналистов, аукционному дому раритетный фотоальбом охранника Адольфа Гитлера передал анонимный гость. Мужчина нашел его в сейфе покойного дяди, который воевал и привез фотографии из Германии после окончания Второй мировой.

В сопроводительной записке к фотоальбому сказано, что аукционный лот состоит из 170 фотографий, сделанных в период с 1937 по 1939 год. На многих из них запечатлен лидер Третьего Рейха Адольф Гитлер в окружении своих соратников – на митингах и различных партийных мероприятиях.

Помимо этого, в фотоальбоме можно найти снимки Адольфа Гитлера с бойцами "Лейбштандарта СС" во время отдыха в лесу.

В аукционном доме также добавили, что стартовая цена лота - 2,2 тысячи фунтов.

Напомним, раскрыто содержание «предсмертной записки» Гитлера: «Они оба знали, что…».

Как сообщала Politeka, редкие снимки Адольфа Гитлера показали миру.

Также Politeka писала, что в сеть попали снимки личного фотографа диктатора Третьего рейха Адольфа Гитлера.