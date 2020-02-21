Именно так и жили при советском режиме

Всплыли раритетные снимки времен СССР, которые были под запретом

Об этом пишет Знай.

На архивных кадрах можно увидеть, как именно жили простые люди при советском режиме.

Стоит отметить, что автор снимков - известный советский фотограф Георгий Финхасов.

Фото реальной жизни в СССР начали появляться только после 1991 года, ведь до этого уличные фотографы придерживались пропагандистской политики и снимали обычно стереотипные постановки, например, памятник Ленину, центральные проспекты, гостиницы или парады.

На раритетных кадрах, которые не публиковала советская пресса, отчетливо видно настоящее отношение властей к простым людям, которые вынуждены выполнять тяжелую работу самостоятельно, и нищету с разрухой, о которой не говорили дикторы на ТВ и радио.

Ранее мы рассказывали о том, что были опубликованы раритетные снимки вождя Третьего Рейха Адольфа Гитлера.

Известно, что снимки Адольфа Гитлера, сделанные в период с 1937 по 1939 года, выставлены на продажу. Фотоальбом на продажу выставил аукционный дом Jones & Jacob в Великобритании.

По информации журналистов, аукционному дому раритетный фотоальбом охранника Адольфа Гитлера передал анонимный гость. Мужчина нашел его в сейфе покойного дяди, который воевал и привез фотографии из Германии после окончания Второй мировой.

В сопроводительной записке к фотоальбому сказано, что аукционный лот состоит из 170 фотографий, сделанных в период с 1937 по 1939 год. На многих из них запечатлен лидер Третьего Рейха Адольф Гитлер в окружении своих соратников – на митингах и различных партийных мероприятиях.

Помимо этого, в фотоальбоме можно найти снимки Адольфа Гитлера с бойцами "Лейбштандарта СС" во время отдыха в лесу.

В аукционном доме также добавили, что стартовая цена лота - 2,2 тысячи фунтов.

Напомним, раскрыто содержание «предсмертной записки» Гитлера: «Они оба знали, что…».

Как сообщала Politeka, редкие снимки Адольфа Гитлера показали миру.

Также Politeka писала, что в сеть попали снимки личного фотографа диктатора Третьего рейха Адольфа Гитлера.