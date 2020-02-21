Всплыли раритетные снимки времен СССР, которые были под запретом
Об этом пишет Знай.
На архивных кадрах можно увидеть, как именно жили простые люди при советском режиме.
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Стоит отметить, что автор снимков - известный советский фотограф Георгий Финхасов.
Фото реальной жизни в СССР начали появляться только после 1991 года, ведь до этого уличные фотографы придерживались пропагандистской политики и снимали обычно стереотипные постановки, например, памятник Ленину, центральные проспекты, гостиницы или парады.
На раритетных кадрах, которые не публиковала советская пресса, отчетливо видно настоящее отношение властей к простым людям, которые вынуждены выполнять тяжелую работу самостоятельно, и нищету с разрухой, о которой не говорили дикторы на ТВ и радио.
Ранее мы рассказывали о том, что были опубликованы раритетные снимки вождя Третьего Рейха Адольфа Гитлера.
Известно, что снимки Адольфа Гитлера, сделанные в период с 1937 по 1939 года, выставлены на продажу. Фотоальбом на продажу выставил аукционный дом Jones & Jacob в Великобритании.
По информации журналистов, аукционному дому раритетный фотоальбом охранника Адольфа Гитлера передал анонимный гость. Мужчина нашел его в сейфе покойного дяди, который воевал и привез фотографии из Германии после окончания Второй мировой.
В сопроводительной записке к фотоальбому сказано, что аукционный лот состоит из 170 фотографий, сделанных в период с 1937 по 1939 год. На многих из них запечатлен лидер Третьего Рейха Адольф Гитлер в окружении своих соратников – на митингах и различных партийных мероприятиях.
Помимо этого, в фотоальбоме можно найти снимки Адольфа Гитлера с бойцами "Лейбштандарта СС" во время отдыха в лесу.
В аукционном доме также добавили, что стартовая цена лота - 2,2 тысячи фунтов.
Напомним, раскрыто содержание «предсмертной записки» Гитлера: «Они оба знали, что…».
Как сообщала Politeka, редкие снимки Адольфа Гитлера показали миру.
Также Politeka писала, что в сеть попали снимки личного фотографа диктатора Третьего рейха Адольфа Гитлера.