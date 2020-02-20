Истерия с эвакуацией украинцев из Уханя, которая стала топ-темой 20 февраля, когда самолет из Китая приземлился в Харькове, оголила главную проблему украинцев

Вирус ненависти поразил граждан нашей страны, и он намного опаснее, чем китайский коронавирус.

Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет депутат партии «Слуга народа» Лиза Богуцкая, передает Politeka.

Она попросила украинцев представить, как бы выглядело, если бы в 1986 году после взрыва на ЧАЕС люди отказались принимать пострадавших из зоны бедствия. Или если бы те же украинцы окапывали венерологические или тубдиспансеры, чтобы изолировать людей с туберкулезом или венерологическими заболеваниями.

«Не представляете? Посмотрите на тех, кто это делает сегодня. Посмотрите на тех, кто будет выть волком, когда беда коснется их. Я понимаю глубокомысленных дегенератов. Им просто нечем думать. Но ведь ими кто-то управляет? Ведь кому-то выгодна всеукраинская ненависть друг к другу? Ведь кто-то эту хрень разжигает?», – пишет парламентарий.

Она искренне сочувствует тем, кто оказался на борту самолета из Уханя, ведь немало соотечественников буквально готовы сделать что угодно, вплоть до уничтожения борта, лишь бы не пустить их в страну.

И в этом, уверена Богуцкая, кроется настоящая причина всех бед украинцев.

«Именно такая человеконенавистническая деятельность позволила Путину оккупировать Крым и разжечь войну на Донбассе. Именно такие идиоты, которые сейчас жгут шины против своих сограждан, подливали тогда масла в огонь, взывая к российским оккупантам спасать их здесь, в Украине! Жуть. Люди! Вы звери!», – подчеркивает Богуцкая.

По ее словам, она готова была бы взять нескольких эвакуированных граждан к себе домой, если бы не было такого страха у сопровождающих перед инфекцией:

«Просто из солидарности. Просто из сочувствия. Просто потому что вовремя протянутая рука помощи иногда помогает больше, чем маска на носу».

Депутат призвала СБУ и Генпрокуратуру найти зачинщиков массовых беспорядков и изолировать их от общества, чтобы избежать «распространения вируса ненависти как смертельно опасного и высоко контагиозного».

Тем временем в Новых Санжарах, куда везут эвакуированных украинцев на карантин, заблокированы дороги и выстроились многокилометровые пробки из машин, которые не могут проехать через райцентр из-за массовых протестов мирных жителей.

Ещё одно видео из Новых Санжар Gepostet von ХС • Харьков am Donnerstag, 20. Februar 2020

Напомним, столкновения начались из-за возвращения украинцев из Китая, стягивают Нацгвардию.

Как сообщала Politeka, харьковчане взбунтовались из-за самолета с украинцами из Китая.

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