Весна уготовила украинцам сюрприз в виде дополнительных выходных

Об этом пишет Politeka.net.

На весенние месяцы выпадает сразу несколько праздников, поэтому украинцы получат дополнительные выходные.

Согласно постановлению правительства, если официальный праздник выпадает на выходной день, то следующий рабочий – автоматически становится выходным.

В марте украинцы будут отмечать Международный женский день, поэтому 9 марта автоматически становится выходным. Поэтому, в марте появляется длинный уик-энд с 7 по 9 марта.

Что касается апреля, то на 18 число выпадает православная Пасха. Соответсвенно, 19 апреля также становится выходным днем.

В мае украинцы получат сразу несколько "сюрпризов". 1 мая в Украине отмечается День труда и этот день выпадает на пятницу. Соответственно, вновь получается длительный уик-энд – 1, 2 и 3 мая.

Еще один уик-энд попадает на День победы над нацизмом. 9 мая выпадает на субботу, поэтому украинцы смогут отдохнуть три дня подряд – 9, 10 и 11 мая.

Ранее мы рассказывали о том, что президент Владимир Зеленский вынес вердикт относительно отмены 8 марта в Украине. Напомним, что ключевым вдохновителем отмены празднования 8 Марта в Украине был экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, который подал такую идею осенью 2017 года.

Впрочем, большинство украинцев негативно относлись к этой идее. Не поддержал ее и нынешний президент Владимир Зеленский, который еще в 2018 году, будучи актером, заявил, что праздник 8 марта нужен.

"Для меня 8 марта близкий и приятный праздник, потому что 8 марта я привык поздравлять своих любимых женщин. Наши мамы, бабушки, наши учителя первые, я к ним очень трепено отношусь, дочери, у меня есть доченька - хочется их поздравить. Это настоящий женский праздник. Они все ждут. Ты даришь цветы. Ну когда еще?", - сказал он.

Напомним, что украинцы будут по-новому уходить в отпуск: "старые условия покажутся раем", важное заявление.

Как сообщала Politeka, рабочую неделю сократили, результаты ошеломляют: что происходит в Украине.

Также Politeka писала о переносе Рождества на 25 декабря.