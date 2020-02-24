Телеведущая Алла Мазур, которая ведет борьбу с онкологией, показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, соответствующую фотографию звезда телевидения опубликовала в своем Instagram.

По словам телеведущей, новый образ ей создала гример Юлия Волынская.

"Пока наш волшебник - и по совместительству любимый фотограф ведущих ТСН - Ростик Рипка готовит свой особый и таинственный проект Harcourt-inspiration, покажу вам немного секретиков. Это - лишь капелька настроения, которую поймала мой любимый и такой же непревзойденный гример Юля Волынская: ну скажите, тоже мастер кадра, правда?)", - спрашивает Алла Мазур в своих подписчиков.

Телеведущая также отметила, что благодаря фотографу она может почувствовать себя в образе Марлен Дитрих или Бриджит Бардо.

"Но в результате должно быть вообще что-то уникальное. Потому что на 15-м году своей фотокаьеры Ростик не просто собрал своих звездных моделей, а увидел нас - в легендарном черно-белом стиле Harcourt (Аркур). Придумали его в Париже еще в 30-х. И теперь, благодаря Ростику и его экспериментам в этом аристократическом фотостиле, каждая из нас могла почувствовать себя хоть Марлен Дитрих, хоть Бриджит Бардо - они тоже любили эту игру света и тени. Что он там сделал в финале - Ростик держит в секрете. Но за одну вещь я ему уже благодарна: он первый, кто подружил меня с красной помадой", - подытожила Мазур в своем Instagram.

"Прекрасное фото! Вы очаровательная!", "Вы невероятно красивая, очаровательная, милая, красивая. Еще с детства обожаю Вас", "Аллочко, вы волшебная) не перестаю вами восхищаться)", "Алло, спасибо за доверие и магию кино в кадре. Уверен, результатом будем наслаждаться", "Очень красиво! Просто вау!", - поддержали украинцы телеведущую в комментариях под світлиною.

Ранее мы писали, что Алла Мазур поделилась подробностями борьбы с раком и дала советы украинцам, как избежать худшего. Как известно, 54-летняя ведущая борется со злокачественной опухолью. Мазур не стала рассказывать подробности о своей болезни, но призналась, что проходит курс лечения.

Она отметила, что лечение ни в коем случае нельзя откладывать. Нужно обязательно принимать помощь близких и друзей. Журналистка призвала украинцев ежегодно проверяться на опасные симптомы.

Напомним, что Алла Мазур поделилась неожиданной радостью: "Прыгаю, как маленькая девочка".

А еще Politeka писала, что раскрыта правда о состоянии больной раком Аллы Мазур, сил осталось мало.

Также Politeka сообщала, что Алла Мазур немедленно обратилась к украинцам, последний пост поражает: "Боритесь!".