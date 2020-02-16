Відома українська телеведуча Алла Мазур, яка бореться з онкологією, поділилася новими фото у мережі

Як повідомляє Politeka, телеведуча програми новин на каналі 1+1 опублікувала свещее фото з картиною в мережі і розповіла про своє самопочуття і бажання у важкі часи в соціальній мережі Instagram.

Вона показала картину з соняшниками, яку подарували їй колеги по роботі.

«Ковток енергії та радості. Друзі - колеги знають, чим підтримати. Всередині мене стрибає на одній ніжці маленька дівчинка - так мені подобається цей пейзаж. А головне - отримала його з рук автора: такий же непереборної оптимістки - і мій колега з ТСН Лесі Гладиш. Лесюня - СПАСИБІ!», – поділилась Алла Марур в мережі.

На знімку вона коштує до камери спиною, простягнувши руки до картини, ніби поправляючи її на стіні.

«Якщо раптом задумаєтеся, чим порадувати знайомого в дні хвороби - подаруйте йому щось таке сонячне. А як би себе не відчував - хочеться віри і радості. Чогось красивого і смачненького. Того, що разгоняюет хмари. І наповнює твій день – світлом. P. S. А от що робить держава, щоб у онкохворих в Україні додалося надії та оптимізму - будемо говорити сьогодні у ТСН.тиждень», – додала вона.

В коментарях шанувальники побажали улюбленою телеведучою якнайшвидшого одужання:

«Алла здоров'я Вам. Все буде добре!!!!! Щиро Вам цього бажаємо!!!», «Аллочка, тримайтеся. За вас дуже багато людей боженьку молять», «Саме головне – це здоров'я і життя людей, тому що людина – найбільша цінність у світі, а на жаль, наша держава ставить на перше місце не життя і здоров'я людей, а інші пріоритети які збагачують їх матеріальне становище», «Яка ви сильна жінка 😍 А ще дуже хороша, неймовірно розумна і талановита ❤️🌷 Ви - приклад для наслідування! Я, як починаюча журналістка, мрію бути такою гарною, як ви ❤️ Всього найкращого вам, Алла Григорівна», – написали в мережі користувачі.

Нагадаємо, хвора на рак Алла Мазур поділилася несподіваною радістю.

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