Відома українська телеведуча Алла Мазур, яка бореться з онкологією, поділилася новими фото у мережі
Як повідомляє Politeka, телеведуча програми новин на каналі 1+1 опублікувала свещее фото з картиною в мережі і розповіла про своє самопочуття і бажання у важкі часи в соціальній мережі Instagram.
Вона показала картину з соняшниками, яку подарували їй колеги по роботі.
«Ковток енергії та радості. Друзі - колеги знають, чим підтримати. Всередині мене стрибає на одній ніжці маленька дівчинка - так мені подобається цей пейзаж. А головне - отримала його з рук автора: такий же непереборної оптимістки - і мій колега з ТСН Лесі Гладиш. Лесюня - СПАСИБІ!», – поділилась Алла Марур в мережі.
Не стало легенди російської музики: на його творінні зросли мільйони
Колишній чоловік Собчак разом з коханкою потрапив у біду в Омані, з'явилися кадри: «Обережніше!»
Лорак і Лобода поплатилися за концерти для Путіна, Кондратюк не стримався: "людська маса, яка..."
Зірка "Величного Століття" вразила експериментом із зовнішністю: "такого не було навіть в серіалі"
На знімку вона коштує до камери спиною, простягнувши руки до картини, ніби поправляючи її на стіні.
«Якщо раптом задумаєтеся, чим порадувати знайомого в дні хвороби - подаруйте йому щось таке сонячне. А як би себе не відчував - хочеться віри і радості. Чогось красивого і смачненького. Того, що разгоняюет хмари. І наповнює твій день – світлом. P. S. А от що робить держава, щоб у онкохворих в Україні додалося надії та оптимізму - будемо говорити сьогодні у ТСН.тиждень», – додала вона.
В коментарях шанувальники побажали улюбленою телеведучою якнайшвидшого одужання:
«Алла здоров'я Вам. Все буде добре!!!!! Щиро Вам цього бажаємо!!!», «Аллочка, тримайтеся. За вас дуже багато людей боженьку молять», «Саме головне – це здоров'я і життя людей, тому що людина – найбільша цінність у світі, а на жаль, наша держава ставить на перше місце не життя і здоров'я людей, а інші пріоритети які збагачують їх матеріальне становище», «Яка ви сильна жінка 😍 А ще дуже хороша, неймовірно розумна і талановита ❤️🌷 Ви - приклад для наслідування! Я, як починаюча журналістка, мрію бути такою гарною, як ви ❤️ Всього найкращого вам, Алла Григорівна», – написали в мережі користувачі.
Нагадаємо, хвора на рак Алла Мазур поділилася несподіваною радістю.
Як повідомляла Politeka, рак у Алли Мазур: колеги розкрили подробиці хвороби, «У нас сльози наверталися».
Також Politeka писала, що хвора на рак Мазур звернулася до українців, розкрита справжня правда.