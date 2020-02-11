Відому українську телеведучу Аллу Мазур, яка бореться з онкологією, очікує важка операція після декількох курсів хіміотерапій
Як повідомляє Politeka, про це повідомив керівник благодійного фонду "Милосердя Заради Майбутнього" Андрій Козак у себе в Facebook.
За його словами, легенда українського телебачення перенесла вже чотири курси хіміотерапії.
«Аллі Мазур чекає важка операція! Чотири хіміотерапії вже позаду, сил залишилося мало. Побажаємо нашій колезі, телеведуча і просто неймовірно хорошій людині здоров'я і сили! Україна, вкрай потребуємо Вашої молитви і максимального поширення. Боже, благослови і допоможи. Спільною молитвою українців. Вірю, що все буде добре», - зазначив він.
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Як повідомлялося раніше, 54-річна українська провідна бореться зі злоякісною пухлиною. Вона не розголошувала подробиці діагнозу, однак повідомила, що проходить курс лікування. 16 січня Мазур опублікувала у своєму Инстаграме великий пост, в якому розповіла про свій поточний стан і поділилася корисними для кожного українця радами.
Ведуча повідомила, що пройшла вже четверту хіміотерапію, яка далася їй легше, ніж попередні.
«Побічні ефекти - традиційні, і це помітно по зміні зачіски. Але прогрес є. Попереду ще кілька хіміотерапій - і операція», - розповіла Мазур.
Ведуча також вирішила підтримати інших українців, які борються зі страшним діагнозом, і закликала їх ні в якому разі не відкладати лікування.
«Не відкладайте нічого на потім! Не закривайтеся в собі. Прийміть допомогу близьких і друзів», - пише Мазур.
Нагадаємо, хвора на рак Алла Мазур поділилася несподіваною радістю.
Як повідомляла Politeka, рак у Алли Мазур: колеги розкрили подробиці хвороби, «У нас сльози наверталися».
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