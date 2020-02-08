Відома українська телеведуча Алла Мазур терміново звернулася до прихильників через поширення дезінформації
Як повідомляє Politeka, про це вона розповіла у себе в Facebook.
«Дорогі друзі! Вимушена ще раз повернутися до теми своєї хвороби. Щоб повідомити вам, що не маю відношення ні до одного благодійного фонду, крім фонду " Таблеточки», - зазначила вона.
Мазур уточнила, що в мережі поширили неточну інформацію про хід її лікування, прикрутивши сюди невідомі благодійні організації із закликами.
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«Дякую за ваші молитви. Вірю в перемогу», - підкреслила вона.
Як повідомлялося раніше, 54-річна українська провідна бореться зі злоякісною пухлиною. Вона не розголошувала подробиці діагнозу, однак повідомила, що проходить курс лікування. 16 січня Мазур опублікувала у своєму Инстаграме великий пост, в якому розповіла про свій поточний стан і поділилася корисними для кожного українця радами.
Ведуча повідомила, що пройшла вже четверту хіміотерапію, яка далася їй легше, ніж попередні.
«Побічні ефекти - традиційні, і це помітно по зміні зачіски. Але прогрес є. Попереду ще кілька хіміотерапій - і операція», - розповіла Мазур.
Ведуча також вирішила підтримати інших українців, які борються зі страшним діагнозом, і закликала їх ні в якому разі не відкладати лікування.
«Не відкладайте нічого на потім! Не закривайтеся в собі. Прийміть допомогу близьких і друзів», - пише Мазур.
Нагадаємо, хвора на рак Алла Мазур поділилася несподіваною радістю.
Як повідомляла Politeka, рак у Алли Мазур: колеги розкрили подробиці хвороби, «У нас сльози наверталися».
Також Politeka писала, що хвора на рак Мазур звернулася до українців, розкрита справжня правда.