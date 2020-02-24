Украинофобские высказывания президента России Владимира Путина – это доказательство его психической болезни

Такое мнение высказала украинская писательница Оксана Забужко в интервью Апострофу.

Она высказала мнение в том, что цивилизованный мир уже давно это понял, однако боится неадекватных шагов лидера страны-агрессора в сторону их стран.

"Все то, что говорил Володя Путин, с фактологической точки зрения для любого хотя бы минимально образованного человека – это бред психически больного. Проблема заключается в том, что этот психически больной человек возглавляет соседнюю с нами страну", - убеждена писательница.

Кроме того, она процитировала слова Меркель, которая заявляла, что: "Путин живет в своем мире". Забужко считает, что это явный оптимистический способ признать, что Путин болен шизофренией.

Забужко подчеркнула, что в мире Путина "украинского языка не существовало до XVI века", а Россия была уже в Х веке, хотя это абсолютно не соответствует историческим фактам.

Также она выразила уверенность в том, что попытки ознакомить Путина с трудами профессоров Колумбийского и Гарвардского университетов, в которых изложена история украинского языка, не имели бы никакого смысла.

"Слова Путина являются классическим клиническим бредом. Завтра он расскажет вам, что в Украине ходят вверх ногами. Ну что-то подобное уже было – снегири, "распятые мальчики", пенсионерки с монтажной пеной и тому подобное. Все это часть безумной программы. И когда мы начинаем каждый раз реконструировать высказывания Путина и рассказывать, что "больной не прав", у меня возникает каждый раз ощущение, что мы что-то делаем глубоко неправильно", - резюмировала Забужко.

Напомним, что Путин снова назвал россиян и украинцев одним народом, при этом оскорбив наших сограждан. Так, президент РФ язвительно подчеркнул, что якобы правильно говорить "не украИнцы, а укрАинцы".

Напомним, что Путин внезапно накинулся на своих пропагандистов из-за Украины, начался переполох.

Как сообщала Politeka, Путин набросился на журналиста в кулуарах, видео попало в сеть.

Также Politeka писала, что умер влиятельный соратник Путина.