Журналіст та блогер Юрій Дудь може замінити нинішнього президента Росії Володимира Путіна на посаді

Як передає Politeka.net, таку думка "Ехо Москви" озвучив російський публіцист Станіслав Бєлковський.(щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

За його словами, блогер може стати "російським Зеленським".



"Дудь ідеально виглядає як фігура російського Зеленського. Ми пам'ятаємо, що Володимир Олександрович Зеленський – це український актор і шоумен, який у минулому році став президентом, отримавши у другому турі виборів 73% голосів. З того часу пішли розмови про те, чи є в Росії аналог Зеленського", – зазначив публіцист.

За його словами, після фільму Дудя про Снід він постав в очах росіян якимсь спасителем і навіть політики вищого ешелону влади оцінили його відео.

"Якби Олексій Кудрін (голова рахункової палати РФ - ред.) з його досвідом і потенціалом, у тому числі фінансових, підтримав Юрія Дудя як політика, цей альянс (навіть не побоюся цього слова, тандем) міг би сформувати в нашій політиці абсолютно нову якість не тільки на думських виборах 2021 року, але і взагалі", – стверджує публіцист.

Нагадаємо, журналіст Юрій Дуль під час інтерв'ю з різними відомими людьми для свого каналу на Youtube "вДудь" зазвичай задає питання, що б вони сказали президенту Росії Володимиру Путіну під час зустрічі.

Коли йому задали таке ж запитання він відповів:

"Якби Путін був переді мною, то я б сказав йому: "Досить".



