Местные жители румынского города Бекет намерены протестовать против использования их города как карантинного пункта для эвакуированных из Италии людей

Как стало известно из сообщения в телеграмм-канале PavlovskyNews, румынская власть планирует эвакуировать из Италии, в которой бушует китайский коронавирус, 179 своих граждан. Но соотечественники не спешат протягивать руку помощи людям, оказавшимся в Италии. Уже около 50 человек выступили с протестами против инициативы властей. Пока беспорядков удалось избежать, но вполне возможно, если людей эвакуируют, Бекет может стать вторыми Санжарами.

Напомним, что в Италии уже более 150 человек подхватили китайский коронавирус. Три человека погибло. В стране отменили массовые мероприятия, полки во многих местных магазинах наполовину пустые. Как известно, в Италии работает более 230 тысяч украинцев, но самолеты, прибывающие из этой страны в Украину, не проверяются. Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, за пассажирами из Италии будут вести только усиленное визуальное наблюдение.

Тем временем в Китае сообщили, что создали вакцину против коронавируса, которая на предварительных испытаниях показала свою эффективность. Однако представители КНР отметили, что еще нужны дальнейшие проверки и доработки.

Кроме этого, в Китае нашли эффективные лекарства от коронавируса. Речь идет о китайских медикаментах, при лечении которыми у больных нет осложнений. Отмечается, что это старые лекарства, которые активно использовали несколько десятков лет назад для лечения малярии.

Тем временем, только 23 февраля от коронавируса в Китае умерло 150 человек. Всего за время вспышки инфекции количество жертв достигло 2 592.

Напомним, что коронавирус ударил с новой силой, появились тревожные данные: "в опасности даже те, кто...".

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