І це після того гучного скандалу, який був

Україна може відправити у китайський Ухань новий літак в рамках проведення ще однієї операції по евакуації

Як повідомляє Politeka, про це під час брифінгу заявив заступник міністра МВС Антон Геращенко.

«Геращенко додав, що, якщо буде достатня кількість заявок від українців з міста Ухань з проханням евакуювати їх, Україна зможе це зробити знову», - йдеться на сайті відомства.

Уточнимо, що за минулу добу кількість заражених новим штамом коронавіруса досягло 76 936 осіб. З них померли 2442 людини. А з лікарні выписалось 22 888 осіб. У важкому стані перебуває близько 10 968 осіб.

Всього за добу хворобу підхопили 648 осіб.

Як повідомлялося раніше, влада Китаю вводить кримінальне переслідування за поширення коронавіруса.

Таке рішення було прийняте 15 лютого. Суд постановив, що хворих коронавірусом китайців можуть стратити, якщо вони мають намір будуть приховувати симптоми хвороби. Крім цього, кримінальна відповідальність світить людям, які будуть спотворювати інформацію про стан хворого. Наприклад, близьким хворих людей, якщо вони приховають факт хвороби.

Як стало відомо, влада заборонила хворим коронавірусом, а також простудившимся людям з температурою або кашлем пересуватися по країні в громадському транспорті. За поширення інфекції громадянам Китаю також загрожує кримінальна відповідальність. Відзначається, що людей, які будуть поширювати коронавірус COVID-19 по країні, звинуватять у створенні загрози суспільній безпеці. Їх можуть посадити у в'язницю на 10 років або стратити.

Додамо, що тих громадян, які на святах опинилися в зоні епідемії, по поверненню додому чекає карантин. Якщо вони відмовляться від спостереження лікарів, їх теж покарають.

Нагадаємо, що у мережі з'явилися фото, як тварини захищаються від коронавіруса.

Як повідомляла Politeka, вчені розкрили правду про коронавирусе, що тепер буде з покинутими українцями.

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