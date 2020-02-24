У китайському місті Ухань за даними на 24 лютого зафіксували 195 повторних випадків зараження коронавірусом

Про це повідомляє Національна комісія з охорони здоров'я КНР.

Зазначається, що кількість хворих у Китаї станом на 24 лютого склала 77,1 тисячі осіб, кількість смертей досягла 2 592.

За підрахунками South China Morning Post, у світі (за винятком материкової частини Китаю) зафіксували 2,2 тисячі випадків захворювання, за добу кількість хворих зросла на 416 осіб.

Найбільше хворих у Японії — 838 осіб, з них 630 — пасажири і члени екіпажу лайнера «Даймонд Прінсесс».

Третє місце за кількістю інфікованих зайняла Південна Корея. Число заражених там виросло до 833 чоловік у понеділок, 24 лютого.

Більшість випадків зафіксовані в районі четвертого за величиною південнокорейського міста Тегу з населенням близько 2,5 млн осіб. Головним джерелом поширення вірусу вважається діюча в цьому місті і його околицях християнська секта "Синчонджи". Передбачається, що першою зараженої була 61-річна віруюча, продовжував брати участь в духовних зборах, незважаючи на виявлені симптоми захворювання.

Зазначимо, що вірус впритул підбирається до кордонів України.

Так, пацієнта з підозрою на коронавірус COVID-2019 госпіталізували в Університетську лікарню в Кракові (Польща).

Його перевірять на зараження смертельним вірусом. Результати тесту будуть відомі у понеділок або вівторок, передає RMF24.

Повідомляється, що в лікарні коментувати ситуацію відмовилися. Також там заявили, що розголошувати інформацію про пацієнта не будуть. На даний момент відомо лише те, що він раніше перебував в Азії, а не в Китаї.

Це третій подібний випадок в Університетській лікарні в Кракові. Раніше в Малопольському воєводстві у пацієнта також підозрювали наявність коронавіруса, проте аналізи не підтвердили захворювання.

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