Світова економіка втратить 0,1% зростання в поточному році через коронавірус

Директор-розпорядник МВФ Крістіана Георгієва на зборах G-20 повідомила, що за попередніми прогнозами, до початку історії з коронавірусом, передбачалося, що рівень світового зростання ВВП збільшиться з 2,9% у минулому році до 3,3% в поточному. Про це повідомив Укрінформ.

"За нинішнім сценарієм, економічне зростання Китаю в 2020 році складе 5,6%. Це на 0,4 процентного пункту нижче, ніж МВФ вказував в прогнозі МВФ за січень. Таким чином, зростання світової економіки буде приблизно на 0,1% нижче (прогнозованого - ЕП.) ", - заявила директорка.

Вона також додала, що Фонт не виключає і більш грізних сценаріїв, коли поширення вірусу продовжиться довше у всьому світі і наслідки стануть більш затяжними.

Фахівці Oxford Economics повідомили, що в результаті поширення коронавіруса зростання світового ВВП сповільнився і склав 1,9%. Тому потрібно переглянути загальний світовий зростання з 2,5% до 2,3%.

Втрати в грошовому еквіваленті можуть состтавлять від 0,4 до 1,1 трильйона доларів.

Раніше ми повідомляли, що журналіст Андрій Пальчевський розповів про паніку, яка охопила Італію у зв'язку з коронавірусом.

Андрій Пальчевський записав невелике відео на своїй сторінці у фейсбук.

«Карантини в Італії, а ще день тому все було «під контролем» – кому вірити????», – він підписав своє звернення до користувачів мережі.

Журналіст пояснив, що поки китайці за п'ять днів встигають побудувати завод і випускають 250 тисяч масок в день, італійці оточили маленькі містечка числом 12 або 13. Близько 600 осіб вже в карантині, а війська залучаються для того, щоб люди не вешталися просто так.

«Обмежений транспорт, закриті школи, скасовані футбольні матчі – такого не було, напевно, з часів підкорення Риму", – каже Пальчевський.

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