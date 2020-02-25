Если России удастся поглотить всю Украину, это обернется гибелью украинского народа

Такое мнение озвучила украинская писательница Оксана Забужко в интервью для журналистов издания Апостроф.

Она подчеркнула, что агрессор ведет войну именно за человеческие ресурсы, необходимые для своего выживания. Она также посоветовала посмотреть на аннексированный Крым, ведь сразу ясно, что может ждать всю Украину.

"Посмотрите на Крым, куда понаехали из российской глубинки на все должности, а крымчакам говорят: если хотите карьеру делать, то вас ждут в солнечном Магадане. У россиян куча необитаемых, неосвоенных территорий, где надо держать умирающие остатки сталинской индустриализации, которая делалась кровью и костями ссыльных. Это все вымирающие города", - высказалась писательница.

Забужко объяснила опасения оккупантов тем, что в убитых уголках РФ сейчас происходит жесткая нехватка населения. Там сложилась такая ситуация, что в любой момент может остановиться железная дорога и даже перестать работать стратегические объекты.

Она отметила, что России нужны кадры, нужны люди, которые будут работать в тех уголках РФ из которых россияне массово бегут в большие города.

"Им надо тупо выселить миллионы украинцев на ту же железную дорогу и забрать часть себе в армию, потому что "без хохлов армия не работает" – они признали это еще в 1990 году. Как они говорят, "хохлы" были тем самым цементом, младшим офицерским составом, который создавал скелет. Им нужен наш ресурс. Не только уголь и заводы, которые они сразу вывезли. Посмотрите, что они делают на Донбассе – и поймите, что им надо больше", - предупредила Забужко.



