Вся Украина встревожена вспышкой коронавируса в Китае, который унес уже тысячи жизней. Мы расскажем вам, что это за болезнь, какие симптомы вызывает и как можно от нее защититься.

Что такое коронавирус и чем он опасен

Коронавирусы – это крупное семейство вирусов. В январе 2020 года ученые насчитали уже 40 видов. РНК-содержащие микроорганизмы имеют форму короны, за что и получили свое название. При помощи своих шипов вирусы имитируют ложные молекулы, которые обманутые живые клетки втягивают внутрь себя. Сразу после этого вредители отпускают заразную наживку и проталкивают ее внутрь жертвы.

Этот способ очень эффективен. Ведь обычно клетка защищает свои внутренности от посторонних организмов и не пропускает через мембрану ничего лишнего. Но в этом случае рецепторы “видят” полезную молекулу и сами “проглатывают” частичку, которая тут же заражает клетку вирусной РНК – в ней хранится вся информация для воспроизводства коронавируса.

Распространяясь по организму, коронавирусы вызывают разные болезни как у человека, так и у животных. К примеру, у кошек и собак. Плохо, что иммунитет после выздоровления длится недолго и практически не защищает от повторного заражения. При этом многие коронавирусы имеют большой инкубационный период. То есть, человек может передавать вирус другим, но еще не замечать тревожных симптомов.

Сейчас, когда говорят о вспышках, имеют в виду инфекцию под названием COVID-19. Это новый тип пневмонии, который вызывает коронавирус SARS-CoV-2 (он же – 2019-nCoV).

Способы распространения и симптомы коронавируса

Инкубационный период COVID-19 составляет от 2 до 20 дней. В среднем, болезнь проявляется через 10 суток. При этом инфекция может передаваться до того, как появятся симптомы. При этом человек слабо защищен от коронавируса и может повторно заболеть даже после полного выздоровления.

Заразиться 2019-nCoV можно несколькими способами:

воздушно-капельным

воздушно-пылевым

фекально-оральным

Другими словами, вирус проникает в организм при близком контакте со слизью, рвотной, фекалиями птиц, животных или зараженного человека. Если на вас чихнул, накашлял или плюнул больной COVID-19 – вы почти наверняка сами заболеете. Вирусы терпеливо ждут своих новых жертв на пыльных и грязных поверхностях, откуда могут легко перекочевать через грязные руки.

Когда вирус захватывает клетки, последние разрушаются изнутри и умирают. Иммунная система реагирует. Так возникают неприятные симптомы. Коронавирус нового типа вызывает респираторный дистресс-синдром – пневмонию. Его симптомы очень схожи с симптомами гриппа, парагриппа или других ОРВИ. А именно:

Кашель

Насморк

Головная боль

Высокая температура

Боль в горле

Озноб

Слабость

Боль в мышцах

Гипоксия (задышка, нехватка воздуха)

Коньюктивит

Диарея

Как можно заметить, симптомы очень распространенные. Нет ничего такого, что выдает именно уханьский коронавирус. Распознать его можно только при помощи специального теста в медицинской лаборатории. Если появились указанные симптомы, нужно идти в врачу-инфекционисту. Именно они занимаются диагностикой и лечением таких болезней.

Кстати, быстрее всего проверить здоровье человека можно, измерив его температуру. Этим методом чаще всего пользуются в аэропортах и на вокзалах.

Лечение коронавируса

Согласно статистике, уровень смертности от SARS-CoV-2 составляет 1%-3%. Да, тысячи людей уже погибли от этой болезни. Но в десять раз больше вылечились.

Состоянием на 24 февраля врачи обнаружили 80 150 заражённых в 37 странах и территориях. Больше всего больных находятся в Китае. Более 2700 человек скончались. Медикам удалось вылечить свыше 27,6 тысяч человек.

Проблема в том, что пока врачи не придумали, как лечиться именно от китайского коронавируса. К счастью, с легкими и средними формами болезни неплохо справляются традиционные средства:

противовирусные препараты;

иммуноглобулины;

кортикостероиды.

Если состояние пациента ухудшается, ему прописывают антибиотики. Иногда врачи прибегают к вентиляции легких. Чтобы лечение помогло, нужно не запускать болезнь и вовремя обратится к доктору.

Не так давно медики обнаружили специфический способ лечения, который показал хорошие результаты: переливание больным плазмы крови людей, которые недавно побороли атипичную пневмонию.

Китайские ученые уже работают над созданием вакцины против COVID-19. И заметно продвинулись в этом направлении. Они заявили, что смогли создать препарат, который неплохо справляется с коронавирусом и дает иммунитет против него. Однако вакцину еще нужно доработать и провести дополнительные тесты.

Чтобы коронавирус не распространялся дальше, больных помещают в карантин. Для этого есть специальные боксы.

Профилактика

А пока готовится вакцина, нужно поберечься. Чтобы оградить себя от любых вирусов, в первую очередь надо укрепить иммунитет. Чем сильнее внутренняя защита организма, тем меньше шансов заразиться. Кушайте фрукты, занимайтесь спортом, почаще проветривайте комнаты, поддерживайте оптимальную температуру (18-20 градусов по Цельсию). Регулярно увлажняйте слизистые носа.

Регулярно мойте руки с мылом или дезинфицирующим средством, особенно перед едой. Как можно реже касайтесь пальцами слизистых носа, рта или глаз. Именно через них коронавирус проникает в организм. Делайте влажную уборку и дезинфицируйте поверхности, которых часто касаетесь на работе или дома.

Помните, что коронавирус легко передается от человека к человеку при близком контакте. Поэтому во время вспышки болезни лучше держаться подальше от мест большого скопления людей. Например, от метро.

Если же контакта с людьми никак не избежать – носите защитную маску. Она должна полностью закрывать нос и рот, плотно прилегая к щекам.

В людных местах поменьше трогайте предметы. Старайтесь не здороваться за руку и не целоваться с другими людьми, если есть риск заражения. Избегайте контактов с людьми, у которых есть симптомы заболевания, такие как повышенная температура, кашель и насморк.

Не ешьте из одной посуды или одного пакета. Старайтесь, чтобы вашей еды не касался никто посторонний. Мойте сырые продукты, хорошо разогревайте готовые блюда.

Планируя путешествие, смотрите новости. Опасно ехать в места, где фиксируют много случаев заболевания. Как и тесно общаться с людьми, которые приехали из опасных регионов.

Опасность исходит не только от людей. Следите за здоровьем котов, собак и других домашних животных. Они тоже могут подхватить вирус во время прогулки.

Как появился коронавирус

В декабре 2019 года болезнь впервые зарегистрировали в Китае. Врачи обнаружили у нескольких жителей города Ухань в провинции Хубэй пневмонию, но не смогли выяснить ее происхождение. Стало известно, что все пациенты так или иначе связаны с рынком Хуанань. Ученые предполагают, что вирус мутировал в организме какого-то животного и научился заражать людей. Вполне возможно, его впервые подцепили от летучих мышей или змей

31 декабря китайские власти сообщили о вспышке Всемирной Организации Здравоохранения. Вскоре медики открыли новый коронавирус. ВОЗ объявила чрезвычайное положение. Ведь вспышки зафиксировали во всех провинциальных регионах Китая.

В конце января Ухань закрыли на карантин. Изолировали также городские округа Хуанган, Эчжоу, Чиби и часть округа Ичан. Всего в Китае ограничили выезд из 14 городов.

В каких странах обнаружен COVID-19:

В Китае

Южной Корее

Японии

России

Италии

Германии

Великобритании

Франции

Канаде

Испании

Бельгии

Финляндии

ОАЭ

Сингапуре

Гонконге

Иране

США

Таиланде

Тайвани

Австралии

Малайзии

Вьетнаме

Макао

Кувейте

Омане

Израиле

Шеции

Индии

Бахрейне

Омане

Ираке

Афганистане

Ливане

Египте

Камбодже

Непале

Шри-Ланке

25 февраля Минздрав Франции обьявил, что все больные коронавирусом выздоровели. Всего там зафиксировали 12 случаев. Недавно стало известно, что во Вьетнаме вылечили всех 16 человек, которые попали в больницу с коронавирусом.

В то же время, в Италии умерло семь человек. Еще 229 – заражены. Страна на третьем месте в мире по распространению инфекции. Это крупнейший очаг COVID-19 в Европе. Местные жители разметают продукты с полок супермаркетов, надеясь отсидеться дома. В Италии отменяют фестивали, футбольные матчи и прочие массовые мероприятия. В 10 населенных пунктах военные ограничили въезд и выезд.

Коронавирус в Украине

Украинцы опасаются вспышки COVID-19. В феврале премьер-министр Алексей Гончарук, заявил, что Минздрав создал оперативный штаб, который будет следить за распространением коронавируса.

Пока повода для беспокойства нет. Не во всех регионах могут провести тест на выявление SARS-CoV-2. Но сотрудники аэропортов смотрят температуру пассажиров из регионов, где свирепствует инфекция. В частности, в “Киеве” и “Борисполе” проверяют людей, прилетевших из Италии. В Одессе осматривают суда. Особенно те, которые прибывают из Китая.

Пока в Украине не подтвердили ни одного случая заболевания COVID-19. 27 января в Киеве обнаружили коронавирус. Но он оказался другого типа, чем китайский. Чуть позже в одну из больниц Львова попал молодой человек, который недавно вернулся из Китая. Как показали тесты, у него был грипп.

20 февраля из Уханя, который стал эпицентром вспышки коронавируса, увезли на самолете 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Всех эвакуированных разместили в Новых Санжарах Полтавской области. Пока все абсолютно здоровы. Но медики поместили их в карантин на 14 дней, чтобы перестраховаться.

Как мы уже знаем, человек может быть заразен, даже если не проявляет явных симптомов инфекции. Убедиться в том, что вируса нет, можно только выждав время. Врачи регулярно обследуют людей на обсервации и каждые три дня отправляют их кровь на анализ в Киев.

Как стало известно 25 февраля, в Закарпатской области семейную пару положили в больницу, заподозрив коронавирус. Мужчина обратился к врачу с симптомами ОРВИ. Во время консультации заявил, что общался в Венгрии с гражданином Китая. Якобы, работодатель украинца приехал из провинции Хубэй, где началась эпидемия. Официально коронавирус еще не подтвердили. Пока же мужчину вместе с супругой изолировали в инфекционном отделении.

Из-за эпидемии жители Украины не могут получить посылки из Китая. Представители популярного торгового сервиса “Алиэкспресс” (Aliexpress) предупредили о задержках и даже попросили украинцев отменить заказы, сделанные в январе. Дело в том, что из-за болезни многие сотрудники компании не могут выйти на работу.

Напомним, что украинцам угрожает коронавирус из Италии, раскрыта скандальная правда.

А еще Politeka писала, что Минздрав Украины огорошил заявлением о коронавирусе: «Он может…».

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Главное фото: Getty Images