Украинцы оказались в опасности из-за коронавируса на фоне быстрого распространения болезни в Италии

За последние дни Италия превратилась в эпицентр смертельного китайского вируса в Европе. Дело в том, что в стране вирус начал распространяться с тревожной скоростью. По последним данным, он обнаружен уже у 150 человек. Также в Италии зафиксированы четыре случая смерти от коронавируса.

В связи с этим в европейской стране усилили меры предосторожности. Сначала власти закрыли город Кодоньо с населением в 15 тысяч человек, где вирус обнаружили у троих человек. Позже были закрыты школы и общественные места в Ломбардии и Венето. Кроме того, более 50 тысяч жителей Италии попросили оставаться дома, пригрозив штрафами в случае нарушения запрета.

На фоне таких мер предосторожности местные жители начинают паниковать. В соцсетях появляются фото и видео, на которых видно, как люди выстраиваются в огромные очереди перед супермаркетами и сметают все товары на полках.

Ситуация с коронавирусом в Италии может представлять опасность и для украинцев. Так, по данным Итальянского государственного института статистики (ISTAT), в стране официально проживают 239 424 украинца. При этом половина из них живет в четырех регионах Италии, от поездок в которые МИД Украины порекомендовал временно воздержаться из-за вируса: Ломбардия (54295), Венето (16868), Эмилия Романья (32941), Пьемонт (10435).

Украинские пограничники также заявили об усилении мер безопасности из-за ситуации в Италии. Так, в погранслужбе рассказали, что «ведут усиленное визуальное наблюдение за пассажирами, прибывающими в Украину из Италии».

«Если у нас будут какие-то предостережения относительно состояния здоровья пассажиров, мы будем советовать им сразу обратиться к медикам, и информировать медицинский персонал в аэропортах. И, конечно, если люди скажут, что они плохо себя чувствуют, то сразу вызовем на место медиков», - рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Напомним, коронавирус ударил с новой силой, появились тревожные данные.

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