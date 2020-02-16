Китай поглатила страшная беда - коронавирус, люди боятся не только за свои жизни, но и за жизни питомцев

Для животных жители Поднебесной тоже придумали защиту, пишет Рoliteka.net. Стоит отметить, что маски для четвероногих использовались и ранее, до вспышки смертельного заболевания. Тогда животных стали защищать от загазованности воздуха.

Стоит отметить, что коронавирус передается не только от человека к человеку, но и от животного к человеку, и от человека к животному. Поэтому защита от заболевания просто необходима.

Маска в виде носка на мордочке питомца вряд ли от чего-то защитит, но выглядит забавно.

Либо тканевая маска на мордочке кота - это тоже навряд ли послужит надежным способом уберечься от заразы. Фото с этим питомцем стало мемом.

А вот маски более серьезные. Их цены - примерно семь долларов (170 грн).

Напомним, заражение новым коронавирусом может грозить как минимум одной трети населения Земли.

Такой прогноз дал американский ученый, соруководитель Центра статистики инфекционных заболеваний при Университете штата Флорида и эксперт при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айра Лонджини.

Как он отметил, карантины способны лишь замедлить, но не остановить распространение вируса.

Ранее мы писали, что украинцам следует быть готовым к неконтролируемому распространению китайского коронавируса, поскольку в стране всего четыре лаборатории для предотвращения распространения инфекций.

Сеть лабораторий необходимо развивать. Но, к сожалению, в стране не те возможности, чтобы позволить строить их в каждой области. Поэтому, есть смысл создать региональные лаборатории, например, в Киеве, в Харькове, во Львове, в Одессе. Об этом говорили на пресс-конференции в Киеве.

Напомним также, что медики подчеркивают, что число случаев заражения в Китайской Республике достигло 42638. Но есть и хорошая тенденция: почти 4 тысячи человек выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений.

На территории материковой Поднебесной наибольшее число случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV зафиксировано в центральной провинции Хубэй.

Напомним, коронавирус вышел из-под контроля, целые города опустели в Китае: кадры не для слабонервных.

Как сообщала Politeka, новая эпидемия обрушилась на Китай, уже тысячи жертв: что происходит.

Также Politeka писала, что Китай не справляется с коронавирусом, мест в больницах не хватает: кадры отчаяния.