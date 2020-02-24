В Минздраве Украины сделали громкое заявление о наиболее вероятных переносчиках опасного коронавируса COVID-1

Вероятными природными резервуарами для вируса являются летучие мыши. Однако он мог преодолеть видовой барьер для человека от другого промежуточной животного-хозяина, передает пресс-служба МОЗ.

"Согласно данным ВОЗ вызывающий заболевание вирус COVID-19 называется SARS-CoV-2. Наиболее вероятными природными резервуарами для SARS-CoV-2 являются летучие мыши, но считается, что вирус преодолел видовой барьер для человека от другого промежуточного животного -хозяина. Этими промежуточными животными-хозяевами могут быть домашние, дикие или одомашненные дикие животные, которые еще не идентифицированы", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что коронавирусы стабильны в замороженном состоянии - они могут выживать до двух лет при -20°C. Также вирусы могут сохраняться на различных поверхностях в течение нескольких дней в зависимости от комбинации параметров, таких как температура, влажность и свет.

"Современные данные о других штаммах коронавирусов показывают, что хотя коронавирусы, вероятно, стабильны при низких и замороженных температурах в течение определенного периода, гигиена пищевых продуктов и соответствующие методы обеспечения безопасности пищевых продуктов могут предотвратить их передачу через продукты питания. В частности, коронавирусы термолабильны, что означает, что они чувствительны к температуре приготовления (70°C)", - отметили в МОЗ.

Кроме того, украинцам посоветовали избегать употребления сырых или недоваренных продуктов животного происхождения.

Напомним, Владимир Зеленский дал поручение для Кабмина и СНБО, чтобы они подготовили запасные карантинные объекты для украинцев, которых могут эвакуировать из других стран в связи с коронавирусом.

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