Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк рассказал о том, почему отказался от гастролей в России

Как передает Politeka.net, свой комментарий он дал в интервью в шоу "Говорящие головы" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам певца, от гастролей группа отказалась еще в 2014 году.

"Понимаете, случилась такая беда, инопланетяне просто высосали эту часть земного шара и она сейчас, как черная дыра. Я очень скучаю, мне очень жаль. Очень соскучился и по родным, и по друзьям, но пока только они ко мне приезжают. Я не представляю себе, как я пойду и дам свой паспорт человеку в погонах, которому отдают приказы те же люди, которые отдают приказы его коллегам стрелять по мне из установки "Град", — сказал Хлывнюк.

Ранее Андрей рассказал, что он продолжает общаться со своими российскими промоутерами, однако ехать в странe-агрессор ни за что не будет.

"Конфликтов лично у меня, у моей семьи один конфликт: с людьми, которые напали на мою страну. А так конфликтов никаких нет. Я не поеду в эту страну, пока не закончится война и весь этот ужас", - решительно заявил он.

Решение отказаться от гастролей в России в коллективе группы приняли единодушно.

Несмотря на большое количество фанатов там, коллектив решил, что есть более важные вещи, чем слава.

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