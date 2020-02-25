В Украине появилось новое подозрение на коронавирус

Во вторник, 25 февраля, стало известно о том, что в Черновцах в инфекционное отделение областной больницы поступила женщина. Известно, что украинка недавно приехала из Италии, где сейчас разрастается эпидемия коронавируса, поэтому не исключено, что у нее могут подозревать именно его.

О госпитализации рассказала заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук «Укринформу». При этом она заметила, что пока точно неизвестно, подозревают ли у женщины именно коронавирус. Более подробную информацию обещают сообщить позже.

Кроме того, в Минздраве рассказали, что у жителя Закарпатья, госпитализированного 24 февраля, подозрение на коронавирус не подтвердилось, но окончательных результатов анализов еще ждут.

Стоит отметить, что в Италии ситуация с вирусом становится все более серьезной. Так, по последним данным, в стране зафиксированы уже 322 случая заражения, а количество умерших увеличилось до 10 человек.

Кроме того, 25 февраля, китайский вирус подобрался вплотную к Украине: первый случай заражения зафиксировали в соседней Румынии. Известно, что инфицированный вернулся в страну три недели назад из Италии. Его уже поместили на карантин в одну из инфекционных больниц Бухареста.

До этого мы писали о том, что на западной границе Украины назрел новый коллапс из-за распространения коронавируса по Европе.

Так, с 25 февраля украинские пограничники усилили меры контроля на границе. В частности, на пункте пропуска «Тиса» в Закарпатской области, через который чаще всего въезжают автобусы из Италии, у приезжих начали проверять температуру. Очевидцы утверждают, что из-за этого на границе уже успели образоваться огромные очереди.

При этом ожидается, что в ближайшее время аналогичные проверки начнутся на всех пунктах пропуска Украины.

Теперь пограничники проверяют инфракрасными датчиками весь транспорт, уделяя особенное внимание этим автобусам.

Многие водители недовольны тем, как это сказывается на скорости пропуска через границу. Кроме того, они начинают переживать из-за того, что их могут заподозрить на коронавирус.

Напомним, тысячи украинцев оказались в заложниках в Италии, тревожные данные.

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