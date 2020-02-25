Коронавирус продолжает распространяться по территории Италии, где проживает десятки тысяч украинцев
Об этом пишет Politeka.net.
По информации СМИ, Франция полностью вылечилась от смертельного коронавируса, а в Италии - противоположная ситуация.
С 21 по 24 февраля количество больных выросло с трех до 220. Более того, в результате эпидемии смертельного вируса погибли 7 человек.
Ани Лорак упала на колени в мини-платье и застыла в пикантной позе: «Можно смотреть вечно»
Внучка Ротару задрала блузку и устроила грязные танцы, бабушке будет стыдно: "Ух, дала жару"
Жена Артура Пирожкова без стыда похвасталась пышной грудью в кружевах: "Просто мечта"
Собчак ошарашила внешним видом дома, Богомолову не повезло: «Точно кикимора»
Итальянские власти для безопасности населения решили закрыть школы в некоторых городах и остановили Венецианский карнавал.
Большинство случаев заражения COVID-19 приходятся на регион Ломбардия. Дипломаты утверждают, что среди больных граждан Украины пока нет.
"Генеральное консульство Украины в Милане прекращает прием граждан и выдачу документов. Кроме того, Минздрав ввел проведение температурного скрининга для пассажиров из стран, где разрастается коронавирус", - информирует журналист Андрей Павловский в своем Telegram-канале.
Информацию о прекращении приема граждан уже подтвердила пресс-служба дипведомства.
Распоряжение о превентивным методах, в том числе и прекращении работы офисов по приему граждан, за исключением предоставления первоочередных услуг, было выдано президентом Ломбардии и главой МОЗ Италии.
"Прием граждан будет восстановлен после получения соответствующих рекомендаций от региональных органов власти Ломбардии, о чем своевременно сообщат", – говорится в сообщении.
Ранее мы рассказывали о том, что ситуация с коронавирусом в Италии может представлять опасность и для украинцев. Так, по данным Итальянского государственного института статистики (ISTAT), в стране официально проживают 239 424 украинца.
При этом половина из них живет в четырех регионах Италии, от поездок в которые МИД Украины порекомендовал временно воздержаться из-за вируса: Ломбардия (54295), Венето (16868), Эмилия Романья (32941), Пьемонт (10435).
Более того, в ГПСУ заявили об усилении мер безопасности из-за ситуации в Италии. Так, в погранслужбе рассказали, что «ведут усиленное визуальное наблюдение за пассажирами, прибывающими в Украину из Италии».
Напомним, коронавирус ударил с новой силой, появились тревожные данные.
Как сообщала Politeka, Минздрав Украины огорошил заявлением о коронавирусе: «Он может…».
Также Politeka писала, что назревают вторые Санжары, ад может повториться: «Власть планирует эвакуировать…».