Коронавирус продолжает распространяться по территории Италии, где проживает десятки тысяч украинцев

Об этом пишет Politeka.net.

По информации СМИ, Франция полностью вылечилась от смертельного коронавируса, а в Италии - противоположная ситуация.

С 21 по 24 февраля количество больных выросло с трех до 220. Более того, в результате эпидемии смертельного вируса погибли 7 человек.

Итальянские власти для безопасности населения решили закрыть школы в некоторых городах и остановили Венецианский карнавал.

Большинство случаев заражения COVID-19 приходятся на регион Ломбардия. Дипломаты утверждают, что среди больных граждан Украины пока нет.

"Генеральное консульство Украины в Милане прекращает прием граждан и выдачу документов. Кроме того, Минздрав ввел проведение температурного скрининга для пассажиров из стран, где разрастается коронавирус", - информирует журналист Андрей Павловский в своем Telegram-канале.

Информацию о прекращении приема граждан уже подтвердила пресс-служба дипведомства.

Распоряжение о превентивным методах, в том числе и прекращении работы офисов по приему граждан, за исключением предоставления первоочередных услуг, было выдано президентом Ломбардии и главой МОЗ Италии.

"Прием граждан будет восстановлен после получения соответствующих рекомендаций от региональных органов власти Ломбардии, о чем своевременно сообщат", – говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали о том, что ситуация с коронавирусом в Италии может представлять опасность и для украинцев. Так, по данным Итальянского государственного института статистики (ISTAT), в стране официально проживают 239 424 украинца.

При этом половина из них живет в четырех регионах Италии, от поездок в которые МИД Украины порекомендовал временно воздержаться из-за вируса: Ломбардия (54295), Венето (16868), Эмилия Романья (32941), Пьемонт (10435).

Более того, в ГПСУ заявили об усилении мер безопасности из-за ситуации в Италии. Так, в погранслужбе рассказали, что «ведут усиленное визуальное наблюдение за пассажирами, прибывающими в Украину из Италии».

Напомним, коронавирус ударил с новой силой, появились тревожные данные.

Как сообщала Politeka, Минздрав Украины огорошил заявлением о коронавирусе: «Он может…».

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