Гражданам стоит задуматься о том, в какой стране они живут

В Сети создали подборку преимуществ украинцев над жителями Европы

Так, экономист Михаил Кухар описал 8 вещей, которые в Украине намного лучше, чем в Европе. Его перечень преимуществ жизни в Украине опубликовали в ряде СМИ.

Как оказалось, в Украине есть, чем гордиться, и таких вещей достаточно много, но их часто начинаешь ценить, после того, как окажешся за границей.

1. С точки зрения бизнес-климата: Украина - самый большой незадекларированный оффшор на границе с Евросоюзом.

2. Нигде в мире нет таких низких налогов на доходы физлиц-предпринимателей (6%), как в Украине.

3. Свобода за рулем. Украина - удивительная страна, где за 4 года отсутствия дорожной полиции количество аварий и смертность на дорогах уменьшились. Украина – последняя страна в Европе, где водители ездят сдержанные лишь чувством взаимной вежливости.

Экономист объяснил, что житель европейских столиц, увешанный смарт-камерами контроля нарушений, если трижды ускорился, чтобы избежать "подрезания" в потоке выше 50-70 км в час – рискует получить штрафов на свою недельную зарплату.

4. Население тотально не платит налоги со своих доходов, а за 26 лет этой вакханалии еще никого за это не посадили.

5. В Украине банковский сервис на уровне лучших американских и сингапурских банков. Европейские банки умышленно "застыли" в своем развитии 8-10 лет назад.

Так, Михаил Кухар отметил, что в 95% европейских банков невозможно получить банковские услуги, которые в Украине существуют давно и вошли в привычку. Так, в Европе нет таких услуг:

- перечисления денег друг-другу просто по номеру карты и имени владельца;

- мультивалютные счета, две или три карты в разных валютах для управления счетом, обмен наличной иностранной валюты, собственные приложения для айфонов для управления счетом;

- по европейским картам невозможно рассчитаться на 70% сайтов в интернете или купить биткоины.

6. За 100-мегабитный Интернет украинцы платят по 5 долл. в месяц. В стране европейское качество мобильной связи и Интернета, а стоит это копейки, потому что сфера IT не перегружена регуляциями бюрократией и лицензированием.

7. У каждого жителя Украины компьютер или смартфон забит под завязку музыкой и кино, скаченными абсолютно бесплатно. Эксперт привел в пример популярные сериалы канала Netflix, за просмотр которых европейские соседи платят 1000 евро в год. А также рассказал о штрафах в сумме 600 евро, которые выписывают в Германии за скачивание пиратского контента.

8. Украинцы воспринимают это как должное, но мы, оказывается, страшно вкусно и дешево едим. Притом, в основном, натуральные продукты.

"Есть много вещей, с которыми Украина лучше Европы, но 60% нашего населения не скоро научится в это верить. Они будут плакать и плакать, позорить и позорить, – потому что мы нация плакальщиков и жалобщиков! Они не способны поверить, что существует хоть одна такая вещь. Хотя при этом, они говорят, что любят Украину, а на самом деле стесняются ее и готовы пройти через любые унижения чтобы жить в Европе", - резюмировал Михаил Кухар.

Напомним, украинцев заставят работать по 12 часов за меньшие деньги.

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