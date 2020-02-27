Медики сообщают, что в Украине появилась информация о двух подтвержденных случаях коронавируса

Об этом сообщает Телеграм-канал Klymenko Time со ссылкой на источники среди врачей, однако пока эта информация остается неподтвержденной.

«Хорошего мало - источник в среде медиков сообщает, что на планерках начали сообщать о двух подтвержденных случая коронавируса. Правда это, или все-таки слухи - пока неясно. Заболевших, якобы, отсеяли при проверке на границе. Пока все держат в тайне...», - говорится в публикации.

Источники утверждают, что на фоне этих сообщений в Украине активно усиливают эпидемиологический режим.

Также стало известно, что в Украине уже на пяти вокзалах появились изоляторы для людей с подозрением на коронавирус.

Стоит отметить, что за последние дни смертельный вирус родом из китайского Уханя подобрался вплотную к Украине. Так, 27 февраля появилась информация о первом подтвержденном случае заболевания в соседней Польше, а до этого вирус зафиксировали в Румынии. Также эпицентром эпидемии в Европе стала Италия, где живут и работают более тысячи украинцев. У одной из них также подтвердили заражение. В МИД сообщили, что коронавирус был обнаружен у 26-летней гражданки Украины, которая работает в Италии. Девушку госпитализировали в инфекционное отделение одной из больниц Неаполя.

На фоне распространения вируса по разнім странам мира гендиректор ВОЗ заявил, что новый коронавирус может перерасти в пандемию. По последним данным, число зараженных коронавирусом за пределами Китая уже превысило 3470 человек, скончались 54 человека.

Напомним, до этого мы рассказывали о том, что в Италии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом среди украинцев. Об этом заявил мэр региона Монтано-Антилия Лучано Тривелли, пишут итальянские СМИ.

Юная украинка несколько дней назад прибыла в город Абатемарко. В течение нескольких дней она чувствовала слабость, именно поэтому в сопровождении своих родителей вчера вечером отправилась в больницу. Сейчас она находится в одиночной палате под наблюдением врачей.

Отмечается, что наличие коронавируса должно быть повторно подтверждено Римским институтом Спалланзани.

Напомним, коронавирус у украинки: зафиксирован первый случай заражения, «все, кто контактировал с девушкой…».

Как сообщала Politeka, неудачная эвакуация украинки из Китая насмешила сеть, "Слуга народа" в деле.

Также Politeka писала, что к Зеленскому экстренно обратились из Уханя, украинцы молят о помощи: «не выпускают даже из номера».