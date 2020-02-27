Украинка Анастасия Зинченко, которую отказались эвакуировать из Китая вместе с собакой, стала героиней яркой фотожабы

О том, что украинка не может попасть на Родину, стало известно не так давно, пишет Politeka.net. По словам девушки, сначала посольство Украины в Китае отказалось эвакуировать ее домой из-за домашнего питомца по кличке Миша, а позже разрешили улететь после сбора всех документов.

Однако после выполнения всех требований Анастасия все равно не вернулась в Украину, по причине того, что ее проигнорировали.

Позже с ней связался президент Владимир Зеленский, который успокоил Зинченко, сказав, что она вернется домой в скором времени.

Данная ситуация не могла обойти стороной пользователей сети, люди даже решили высмеять ситуацию.

Так, один из интернет-пользователей сети Алексей Голобуцкий разместил фотожабу с изображением Анастасии с ее собачкой. На картинке девушка произносит: "Возьмите нас с Мишель в партийный список - не пожалеете! Мишель №1, я №2 - ни один избиратель не устоит!".

За 15 часов пост собрал более 200 лайков и немного комментариев.

"И проголосуют", "О! Элитный бобик. Кто там за газ еще не рассчитался?", "Щенок красавчик", "В этом снимке все прекрасно))", "И Мишель - в президенты. Хуже не будет", " "Продай собаку" - попадешь в "список" (по Е.Брагар "Слуга ...." ) ", "Классный прикол", "Да зеленые 2/3 фракции таких", "хватит, уже была одна Гадя", "На главу администрации района - покатит !! Надо брать ..))

PS: Мишель - советник председателя .. "," Да нет, сразу в вице президенты, щенка первым, девку второй "," В оппозиционном блоке все вакансии сучек закрыты. 😂", - написали пользователи сети.

Напомним, 25 февраля, стало известно о том, что в Черновцах в инфекционное отделение областной больницы поступила женщина.

Известно, что украинка недавно приехала из Италии, где сейчас разрастается эпидемия коронавируса, поэтому не исключено, что у нее могут подозревать именно его.

Кроме того, в Минздраве рассказали, что у жителя Закарпатья, госпитализированного 24 февраля, подозрение на коронавирус не подтвердилось.

Напомним, тысячи украинцев оказались в заложниках в Италии, тревожные данные.

Как сообщала Politeka, украинцам угрожает коронавирус из Италии, раскрыта скандальная правда.

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