Один из украинцев, которого оставили в Ухане, обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой эвакуировать его из эпицентра смертельного коронавируса
При проведении эвакуации из китайского города, где изначально и возник вирус, на самолет не взяли нескольких украинцев из-за плохого самочувствия. Среди них оказался парень по имени Слава, у которого зафиксировали повышенную температуру (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).
Позже выяснилось, что у молодого человека вируса не оказалось. Сейчас он уже чувствует себя хорошо и хочет вернуться на родину, однако его единственный шанс выбраться из Уханя – это официальная эвакуация.
В связи с этим украинец обратился в Владимиру Зеленскому, министру иностранных дел Вадиму Пристайко и посольству Украины в Китае. Соответствующее обращение появилось в соцсетях.
Трагедия под окнами Зеленского: первые подробности самоподжога мужчины
Дерзкая Полякова изуродовала себя до неузнаваемости новыми губами: «огромные вареники»
Беременная звезда Квартала 95 впервые показала округлившийся животик: все ахнули
Бесстыдная жена Артура Пирожкова разделась до трусиков: "Повезло мужу"
«Хочу напомнить, что кроме девушки с собачкой, в Ухане еще трое украинцев, которых не пустили в самолет, потому что у нас была повышенная температура. В аэропорту у меня сразу взяли анализ на наличие вируса, после чего на следующий день меня повезли в больницу города Ухань, где мне сделали повторный анализ», - рассказал украинец.
По его словам, через несколько дней ему сообщили, что у него вирус не выявлен. С тех пор он находится в отеле, где его не выпускают из номера.
В отличие от девушки с собачкой, которой ранее лично звонил Зеленский, со Славой и еще двумя украинцами никто из украинских властей пока так и не связался.
Отметим, что согласно отчету ВОЗ, число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая возросло до 2918, погибли 43 человека.
До этого мы писали, что у эвакуированных из китайского Уханя 48 человек, находящихся в Новых Санжарах, заражение коронавирусом не обнаружено.
Об этом заявил заместитель главы МОЗ Виктор Ляшко во время брифинга по итогам заседания Кабмина в среду 26 февраля.
"Сегодня седьмой день, середина обсервации. Все в штатном режиме, все люди чувствуют себя хорошо. Медосмотры проводят дважды в день, признаков вирусных заболеваний нет. Мы получили сегодня первые результаты, 48 проб на коронавирус, все негативны", – сказал Ляшко.
Напомним, появились первые официальные результаты анализов эвакуированных из Китая украинцев.
Как сообщала Politeka, безумие началось из-за коронавируса в Киеве, аптеки стремительно опустошают.
Также Politeka писала, что украинка огорошила вестями из эпицентра коронавируса в Италии: "Злые как собаки...".