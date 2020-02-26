Один из украинцев, которого оставили в Ухане, обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой эвакуировать его из эпицентра смертельного коронавируса

При проведении эвакуации из китайского города, где изначально и возник вирус, на самолет не взяли нескольких украинцев из-за плохого самочувствия. Среди них оказался парень по имени Слава, у которого зафиксировали повышенную температуру (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Позже выяснилось, что у молодого человека вируса не оказалось. Сейчас он уже чувствует себя хорошо и хочет вернуться на родину, однако его единственный шанс выбраться из Уханя – это официальная эвакуация.

В связи с этим украинец обратился в Владимиру Зеленскому, министру иностранных дел Вадиму Пристайко и посольству Украины в Китае. Соответствующее обращение появилось в соцсетях.

«Хочу напомнить, что кроме девушки с собачкой, в Ухане еще трое украинцев, которых не пустили в самолет, потому что у нас была повышенная температура. В аэропорту у меня сразу взяли анализ на наличие вируса, после чего на следующий день меня повезли в больницу города Ухань, где мне сделали повторный анализ», - рассказал украинец.

По его словам, через несколько дней ему сообщили, что у него вирус не выявлен. С тех пор он находится в отеле, где его не выпускают из номера.

В отличие от девушки с собачкой, которой ранее лично звонил Зеленский, со Славой и еще двумя украинцами никто из украинских властей пока так и не связался.

Отметим, что согласно отчету ВОЗ, число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая возросло до 2918, погибли 43 человека.

До этого мы писали, что у эвакуированных из китайского Уханя 48 человек, находящихся в Новых Санжарах, заражение коронавирусом не обнаружено.

Об этом заявил заместитель главы МОЗ Виктор Ляшко во время брифинга по итогам заседания Кабмина в среду 26 февраля.

"Сегодня седьмой день, середина обсервации. Все в штатном режиме, все люди чувствуют себя хорошо. Медосмотры проводят дважды в день, признаков вирусных заболеваний нет. Мы получили сегодня первые результаты, 48 проб на коронавирус, все негативны", – сказал Ляшко.

«Крім дівчини з собачкою, в Ухані є ще троє українців, яких не евакуювали до України»: Слава — один із них. Через підвищену температуру 20 лютого він мусив залишитися в Китаї. Три аналізи показали, що в нього немає коронавірусу. Хлопець просить евакуювати його на батьківщину pic.twitter.com/GufMM3NJsq — hromadske (@HromadskeUA) February 26, 2020

Напомним, появились первые официальные результаты анализов эвакуированных из Китая украинцев.

Как сообщала Politeka, безумие началось из-за коронавируса в Киеве, аптеки стремительно опустошают.

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