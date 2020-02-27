В Италии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом среди украинцев

Об этом заявил мэр региона Монтано-Антилия Лучано Тривелли, пишут итальянские СМИ.

Юная украинка несколько дней назад прибыла в город Абатемарко. В течение нескольких дней она чувствовала слабость, именно поэтому в сопровождении своих родителей вчера вечером отправилась в больницу. Сейчас она находится в одиночной палате под наблюдением врачей.

Отмечается, что наличие коронавируса должно быть повторно подтверждено Римским институтом Спалланзани.

Все те, кто вступал в контакт с девушкой, прежде всего семья, которая сопровождала ее в больницу, были помещены в карантин.

Как сообщила журналист Stranieriinitalia Марьяна Сороневич на своей странице в Facebook, состояние здоровья украинки не критическое. Девушку перевели в инфекционную больницу Котуньо в Неаполе.

В Италии количество случаев заражения коронавирусом, по состоянию на вечер 26 февраля, возросло до 400 человек. Об этом сообщил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли, передает CNN.

Также сообщается о 12 летальных случаях вследствие коронавируса.

Больше всего пострадали область Ломбардия (258 случаев, девять умерших), Венето (71 случай, двое умерших), Эмилия-Романья (47 случаев, один умерший).

При этом материковый Китай сообщил о 433 новых случаях коронавирусных инфекций 26 февраля.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания в материковом Китае в настоящее время достигло 78 497.

Число новых смертей составило 29, самый низкий дневной показатель с 28 января, и по сравнению с 52 в предыдущий день. В результате вспышки в настоящее время погибли 2744 человека.

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