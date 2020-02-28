Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов ошеломил заявлением по поводу "лекарства", которое способно победить смертельный китайский вирус
Так, Данилов в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" сообщил, что традиционные украинские методы лечения простуды как нельзя лучше подойдут и для борьбы с коронавирусом.
"Я вам хочу сказать: лучшее лекарство от коронавируса – лук, сало и чеснок", – улыбаясь, отметил чиновник. Но тут же добавил, что в случае любого заболевания не стоит употреблять алкоголь, когда ведущая озвучила популярный вопрос от украинцев: "Сколько водки нужно выпить, чтобы не заболеть?"
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"Именно этим вопросом мы сейчас занимаемся, но поймите: сопротивление очень-очень неистовое, потому что люди на этом зарабатывают большие деньги... У нас сегодня в стране уже разрабатывается система тотального контроля за лекарственными средствами", – заявил глава СНБО.
Ранее Данилов высказал предположение, что инфекция COVID-19 Украину не обойдет, но случаи заболевания будут единичными.
"Это будет почти в каждой стране. Но я могу сказать, что мы подготовлены, и подготовлены очень и очень мощно", - прокомментировал чиновник.
Напомним, ранее в сети бурно обсуждали фото с итальянской пенсионеркой, придумавшей, как спастись от свирепствующего вируса. На фото старушка предстала в общественном транспорте с целлофановым пакетом на голове. При этом у нее был настолько серьезный вид, что вызвало еще больший смех у пользователей.
Ранее появилась информация о первой украинке, излечившейся от коронавируса. В МИДе сообщили, что женщину с лайнера Diamond Princess, выписали 27 февраля.
"Сейчас посольство Украины в Японии предоставляет нашей соотечественнице необходимое содействие. Остальные трое наших граждан продолжают находиться в медицинских учреждениях. Пока дата их выписки неизвестна", - говорится в сообщении министерства.
Напомним, коронавирус прорвался в Украину, это скрывают: что известно на данный момент.
Как сообщала Politeka, неудачная эвакуация украинки из Китая насмешила сеть, "Слуга народа" в деле.