Уже с 1 марта украинцы смогут въезжать в Россию только по загранпаспортам, а также начнут получать увеличенное пособие по безработице

Первый месяц весны принесет для украинцев сразу несколько важных изменений.

В частности, с 1 марта для пересечения границы с Россией гражданам Украины понадобится загранпаспорт. При этом те, кто уже находится в соседней стране, но выезжал по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении, смогут вернуться на родину по этим документам.

Кроме того, со следующего месяца в Украине вырастет пособие по безработице. Теперь его минимальный размер с учетом страхового стажа будет составлять не 1630 грн, а 1800 грн. Для тех, кто получает выплаты без страхового стажа, минимальный размер пособия увеличится с 610 до 650 грн.

Также с 1 марта «Укртелеком» планирует повысить свои тарифы. Теперь абонплата за стационарный телефон будет составлять на 54,28 грн, а 59,71 грн. Также вырастут тарифы на интернет-услугу «Домашний базовый» с 94 до 117 грн и план «Домашний безлимитный» с 99 до 123 грн.

Еще одно изменение ждет украинцев на Донбассе. С 1 марта местные пункты пропуска переходят на весенний график работы. Это означает, что теперь пешеходов и транспорт будут пропускать с 7:00 до 18:30. Ранее КПВВ работали с 08:00 до 17:00.

Кроме того, ожидается, что в марте пройдет автоматическая индексация пенсий. Она коснется около 10 миллионов украинских пенсионеров. В рамках перерасчета их пенсии должны в среднем вырасти на 10-12%.

Прибавки получат те, кто получают пенсии по возрасту; по инвалидности (добавят 264 грн - с 2641 до 2905 грн); в связи с потерей кормильца (прибавка 291 грн - с 2916 до 3207 грн); по выслуге лет (плюс 450 грн - с 4500 грн до 4950 грн). А также пенсионеры военнослужащие срочной службы, уволенные с военной службы, и чернобыльцы-ликвидаторы.

При этом ранее отмечалось, что индексация может не состояться из-за того, что Пенсионный фонд пока не получил от Кабмина соответствующего распоряжения.

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