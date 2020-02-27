Могут пересчитать с апреля или мая, а могут...

Обещанного повышения пенсий с 1 марта может не произойти из-за отсутствия постановления Кабмина

Неприятную для многих украинцев новость озвучили в Пенсионном фонде. Так, пресс-секретарь фонда Анна Швец в комментарии «Стране» заявила, что запланированная индексация пенсий 1 марта может не состояться.

Она пояснила, что для перерасчета выплат необходимо соответствующее постановление Кабмина, в котором бы прописывались сроки и порядок индексации.

«Должно быть соответствующее распоряжение Кабмина на этот счет, а его пока нет. ПФ уже подал все расчеты с Минсоцполитики и оно должно подготовить соответствующий проект правительственного постановления, в котором будут прописаны сроки и порядок перерасчета», - рассказала Швец.

В то же время, аналитик института Growford Алексей Кущ подчеркивает, что пенсионное законодательство предусматривает ежегодное проведение индексации пенсий.

«Она должна проводиться по формуле: 50% от прироста средних зарплат и процента инфляции за прошлый год. Но не указано, с какого именно числа должны пересчитывать. В прошлом году это сделали с 1 марта, а как будет в этом году - пока неясно. Могут пересчитать с апреля или мая, а могут и вовсе поставить этот вопрос на паузу», - пояснил эксперт.

Он отметил, что если Кабмин уйдет в отставку, это станет официальным поводом, для того, чтобы отложить индексацию пенсий на неопределенный срок.

До этого сообщалось о том, что в марте произойдет индексация пенсий - некоторых ждет повышение за счет этого, но повезет не всем.

Впервые подобный перерасчет произошел в прошлом году, когда 10,3 млн пенсионеров посчастливилось получить надбавку.

Напомним, перерасчет проходит по формуле, где 50-процентный коэффициент роста потребительских цен за предыдущий год прилагается к 50-процентному коэффициенту роста средней зарплаты в прошлом году по сравнению с позапрошлым годом. Подставив необходимые данные в формулу, следует, что примерный рост пенсий в марте будет почти 12%.

Напомним, перерасчет пенсий по-новому: «выплаты повысят, но повезет только...».

Как сообщала Politeka, повышенные выплаты, перерасчет пенсий и не только: что изменится в Украине с 1 марта.

Также Politeka писала, что в марте украинским пенсионерам пересчитают выплаты: повезет не всем.