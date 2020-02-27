Стало известно, кто из украинцев получит повышенные пенсии в марте

Об этом пишет Сегодня.

Как известно, в марте 2020 года будет произведена индексация выплат, которая затронет множество категорий льготников.

В Минсоцполитики подчеркнули, что обновленные выплаты получат следующие категории льготников: пенсионеры по возрасту; по инвалидности; по потере кормильца; пенсионеры по выслуге лет.

Что касается украинцев, которые получают выплаты не по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" №1058, а по другим нормам, то они могут не рассчитывать на перерасчет впенсий.

Также в профильном министерстве рассказали, кто не попадет под новую индексацию:

получатели "социальных пенсий";

работающие пенсионеры;

получатели пенсий, которым выплаты назначили в 2019 и 2020 году;

госслужащие;

научные работники;

помощники народных депутатов;

получатели максимальных пенсий;

получатели специальных пенсии или пожизненного содержания.

Работающим пенсионерам могут повысить выплаты в апреле 2020 года, но при условии, что они проработали официально не менее двух лет после назначения пенсии.

В ПФУ добавили, что индексация выплат не коснется почти 3,5 млн пенсионеров. А после перерасчета размер пенсии может вырасти на 306 гривен.

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При разработке документа возникали споры относительно того, будут ли взносы на вторую пенсию принудительными и какую часть от зарплаты они составят. Но в конечном счете, как отмечает эксперт Александр Панченко, был найден компромисс.

"Одна сторона предлагала сделать такие взносы являются добровольными, другое - сделать такие платежи являются обязательными и большими. Поэтому мы нашли компромисс, который заключается в том, чтобы к этому процессу было привлечено две стороны: как работник, так и работодатель", - объяснил он.

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