С 1 марта в Украине поднимется стоимость билетов на поезда

Цены будут продолжать расти на 2% каждый месяц. Об этом рассказала пресс-служба Центра транспортных стратегий.

Подорожание будет совершаться в четыре этапа.

"Планируется провести индексацию вагонной составляющей в четыре этапа в общей сложности на 8,5% за год. А тарифы на пассажирские перевозки, похоже, ждет ползучая индексация – плюс 2% в течение 10 месяцев, начиная с марта – в итоге рост на 22% относительно начала года", – предупредили в Центре транспортных стратегий.

Таким образом, доход от пассажирских перевозок в Украине возрастет на 8%, а общий доход на 13 процентов в 2020 году.

Также возрастет и стоимость грузовых перевозок. Она будет расти на 2,5% каждый квартал. Это не коснется стоимости проезда в вагонах первого класса поездов "Интерсити+".

Напомним, что уже с 1 марта украинцы смогут въезжать в Россию только по загранпаспортам, а также начнут получать увеличенное пособие по безработице. Первый месяц весны принесет для украинцев сразу несколько важных изменений.

«Укртелеком» планирует повысить свои тарифы. Теперь абонплата за стационарный телефон будет составлять на 54,28 грн, а 59,71 грн. Также вырастут тарифы на интернет-услугу «Домашний базовый» с 94 до 117 грн и план «Домашний безлимитный» с 99 до 123 грн.

Также мы писали, что Алексей Гончарук подтвердил, что Украина вскоре потеряет контроль над железной дорогой. По его словам, Украина планирует передать «Укрзализныцю» в управление немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn на 10 лет.

«Да, мы хотим передать немцам в управление на 10 лет железную дорогу. Мы связываем с этим очень важным решением не только судьбу этой инфраструктурной единицы. Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта к инвестициям и новым стандартам», — заявил глава правительства.

Напомним, украинцы получат новые паспорта: когда заработает и кому повезет.

Как сообщала Politeka, повышение пенсий отменяется, появилось неутешительное заявление ПФУ.

Также Politeka писала, что перерасчет пенсий по-новому: выплаты повысят, но повезет не всем.