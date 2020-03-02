Шоу "Голос країни" оказалось в центре громкого скандала, и очень разозлило украинцев

Дело в том, что в эфире передачи представили участницу "из Абхазии" (непризнанная республика, часть Грузии), и показали «флаг республики».

На это обратил внимание журналист Александр Войт на своей странице в Facebook.

"Нет слов... Если бы в Грузии был "Голос" и представили какую-то певицу с "ДНР". Какая в Украине была бы реакция?" – подчеркнул Войт.

В сети поднялась волна возмущения.

Журналист Андрей Глухенький провел аналогию с оккупированным украинским Донбассом.

"Интересно, как скоро с такими темпами Голос страны (Voice of the Country) начнет тыкать тряпки "ДНР/ЛНР" в прямом эфире и подавать оккупированы Кремлем территории Украины в качестве "страны", с которой прибыл участник?" – написал он.

Войт добавил, что на ошибку такое представление участницы шоу вовсе не похоже.

«Дело в том, что обычно титруют городами. Бывает, что титруют странами. Например, когда город маленькие, например в Молдове. Но регионами - не помню... Поэтому отмазка, что это «регион Грузии» в этой ситуации не прокатит», - добавил Войт.

К тому, же когда представляли девушку на экране был показан явно не флаг Грузии.

«Извинятся, как всегда», «Может мы уже ожидаем миротворцев оттуда на Донбасс», «Сволочи те олигархи», «Сценарий простой, года через три Украину вернут на 6 лет назад, это в лучшем случае...», - пишут в комментариях.

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