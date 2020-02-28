Знаменитая певица Тина Кароль показала себя в одной белоснежной рубашке во время концерта

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

В этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появились интригующие кадры, на которых артистка решила показать себя в необычном наряде, сообщает Politeka.

Певица решила представить интимной кадр, позируя в белой удлиненной рубашке на сцене, продемонстрировав красивые ноги. На лице Тины можно заметить стильный макияж и довольно массивные украшения - сережки и такого же дизайна кольцо.

Стоит также отметить, что создавать столь дорогостоящие образы певице помогают стилисты.

«Пупсяо❤️», «А че так резко закончилось?🙈», «Я шукаю леді від 20 до 35 років для шлюбу», «Тина ! Никакой легковажности ! ГОСПОДЬ ДАСТ Тебе Песни Достойные Твоего Голоса !!!», «Это просто Любовь ❤️👑✨», «Это же моя любимая песня! Ааааааа! Я таю. Хочу что бы мне на ушко так шептали по утрам или ночам как калыбельную)))», «Боже,яка гарна😍🔥❤️», – пишут пользователи.

До этого на странице поклонников звезды появилось целое видео – подборка с лучшими кадрами артистки, участвующих в различных мероприятиях. Также в ролике можно заметить кадры, снятые во время презентации клипа звезды и кадры с участий в последних песенных шоу.

«Тина Кароль в программе ЖЗЛ», «Нет слов 💔 Умничка🤗 Наш полюс притяжения 🔥», «Сильная и душевная как никто, гордость и пример❤️», «Божественная 😇 и сильная 🙌😍», «Что это за выпуск? Можно ссылку?», «Можна лайк❤️», «Она очень добрая😘», «@tina_karol Какая Вы умничка,какое у Вас доброе сердце и чистая душа. Вы ангел во плоти .💖💞💗😍», – ответили пользователи.

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