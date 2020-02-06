Человек помощника президента РФ Владислава Суркова, российский пропагандист Алексей Чеснаков оскорбил украинцев

В частности Чесноков назвал украинцев больными и обвинил в отказе от причастности к победе во Второй мировой войне. Как сообщает Politeka.net, его слова прокомментировал украинский журналист Роман Цимбалюк в своем блоге на канале Youtube (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По мнению Цимбалюка, слова Чеснокова свидетельствуют о том, что Россия и дальше планирует "ломать" украинский народ на свою сторону.

"У украинцев нет понимания, что они больны. Они готовы отказываться от своей собственной истории, от общих традиций. Это их право. Мы не можем им навязывать свою позицию", – заявил Чеснаков, что такое якобы сотворила украинская идеология.

Цимбалюк обратил внимание на эту риторику политика и отметил, что страна-агрессор совершенно не осознает, что именно они причастны к кардинальным изменениям, которые произошли не только в умах украинцев, но и в курсе развития Украины.

"Это парадоксально, но они хотят захватывать украинские территории, параллельно использовать Вторую мировую войну как идеологическую основу этого вторжения, а потом делают вид, что не понимают, почему идеологическая конструкция российская не всем близка в Украине", – подчеркнул журналист.

Он также признал, что существуют в Украине и те, кто симпатизирует политсилам, которые связаны с оккупантами. По мнению Цимбалюка их около 10%, но журналист не может понять, почему они симпатизируют "партиям Путина", чего хотят добиться этим.

Пользователей сети возмутили слова Чеснокова и они начали оставлять гневные комментарии под видео Цимбалюка. Многие комментаторы отметили, что болезнь существует не в украинцев, а Чеснокова.

"Для отчетности пусть себя вылечат от имперской шезофрении", "Наша страна заболела", потому,что не "погладила по головке" сепаратистов и коллаборационистов, а, также тех, кто им симпатизирует", "У нас память очень хорошая и извращенная политика России на нас не действует".

Напомним, Цимбалюк раскрыл жестокий план Путина по Украине.

Как сообщает Politeka, Тарас Черновол рассказал, как Путин использует отставку Суркова против Украины.

Также Politeka писала, что отставка Суркова больно ударит по Украине, всплыл коварный план Путина.