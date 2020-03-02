Президента Украины Владимира Зеленского обвинили в сексизме

Речь идет фразе, сказанной гарантом во время выступления на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз). Дело в том, что президент разделил "женщину" и "человека" на разные "виды".

"Пусть женщина первая скажет, это правильно…" – сказал Зеленский во время беседы с присутствующими. В это время его перебил мужчина, на что он ответил: "Да подождите, вы же не женщина, вы человек серьезный!"

Сети моментально бурно отреагировали на ремарку президента.

"В симпатіях до Зеленського мене не запідозрити, але це взагалі "за вуха притягнуто". Як на мене, то він ніколи не страждав на "чіткість висловлювань" і, звертаючись до чоловіка, намагається присоромити його за те, що той проігнорував "пропозицію царя": "Нехай спочатку жінка". За інших обставин він би просто сказав: "Чувак, ти наді мною знущаєшся чи просто тупий?"

"Сумно, що ви привертаєте увагу до свого існування ретрансляцією брехливої трактовки аудіо "Пусть же жінка"."

"Звичайно ж сексизм"

"Доброзичливий сексизм - теж сексизм. І нехай на 5 хв він дасть користь, але в перспективі він дуже шкідливий"

"так є сексизм, звичайно ж. протиставлення жінки та серьйозної людини("

Володимир Зеленський на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України (25.02.2020( 25 лютого під час виступу Володимира Зеленського на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України сталася така «розмова» президента з охочими поставити запитання: Володимир Зеленський: Хай жінка перша скаже, це правильно... (чоловік із залу перебиває) Володимир Зеленський: Та почекайте, ви ж не жінка, ви людина серйозна! (жінка починає скаhжитись) ☝️Із цієї нагоди пропонуємо вам стати частинкою #Сексизм_патруль і визначити, чи є у словах Володимира Зеленського сексизм. Пишіть у коментарях. 🔶 Повний список політиків і медійників, чий сексизм ми аналізували, шукайте тут – http://bit.ly/2Xqza7t Відео з телегерам-каналу «Березовый сок», дякуємо читачці Олені Мельник за те, що звернула нашу увагу. Gepostet von Гендер в деталях am Sonntag, 1. März 2020

Ранее мы сообщали, в сеть слили полный список "смотрящих" от Зеленского - людей, которые будут отвечать за регионы в период подготовки к местным выборам-2020.

Назначить кураторов в областях предложил первый заместитель руководителя ОП Сергей Трофимов. Люди, выбранные Зеленским, будут набирать кандидатов в списки партии для подачи на выборы. Так, участник команды "Лиги смеха" "VIP Тернополь" Виктор Гевко назначен ответственным за выборы в Тернопольской области. Нардеп Павел Сушко, которого тесно связывают с бизнесменом Вадимом Слюсаревым, будет отвечать за Харьковскую область. Кварталовец Юрий Корявченков (Юзик) будет курировать Сумскую область.

Напомним, Слуги народа приготовили скандальный закон о смене пола: "Уже с 14 лет...".

Как сообщала Politeka, «Слуга народа» устроил дебош в сессионном зале: "Запрыгнул на стол и...", позорные кадры

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