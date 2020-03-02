Президента Украины Владимира Зеленского обвинили в сексизме
Речь идет фразе, сказанной гарантом во время выступления на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз). Дело в том, что президент разделил "женщину" и "человека" на разные "виды".
"Пусть женщина первая скажет, это правильно…" – сказал Зеленский во время беседы с присутствующими. В это время его перебил мужчина, на что он ответил: "Да подождите, вы же не женщина, вы человек серьезный!"
Сети моментально бурно отреагировали на ремарку президента.
Календарь питания на Великий пост: что можно есть по дням недели
Жена Артура Пирожкова оголила пикантную часть тела перед детьми: "Весна пришла"
Украинская Кардашьян не удержала "персики" в откровенном платье: "Ого, как торчат"
Украинцы будут по-новому уходить в отпуск: "старые условия покажутся раем", важное заявление
"В симпатіях до Зеленського мене не запідозрити, але це взагалі "за вуха притягнуто". Як на мене, то він ніколи не страждав на "чіткість висловлювань" і, звертаючись до чоловіка, намагається присоромити його за те, що той проігнорував "пропозицію царя": "Нехай спочатку жінка". За інших обставин він би просто сказав: "Чувак, ти наді мною знущаєшся чи просто тупий?"
"Сумно, що ви привертаєте увагу до свого існування ретрансляцією брехливої трактовки аудіо "Пусть же жінка"."
"Звичайно ж сексизм"
"Доброзичливий сексизм - теж сексизм. І нехай на 5 хв він дасть користь, але в перспективі він дуже шкідливий"
"так є сексизм, звичайно ж. протиставлення жінки та серьйозної людини("
Ранее мы сообщали, в сеть слили полный список "смотрящих" от Зеленского - людей, которые будут отвечать за регионы в период подготовки к местным выборам-2020.
Назначить кураторов в областях предложил первый заместитель руководителя ОП Сергей Трофимов. Люди, выбранные Зеленским, будут набирать кандидатов в списки партии для подачи на выборы. Так, участник команды "Лиги смеха" "VIP Тернополь" Виктор Гевко назначен ответственным за выборы в Тернопольской области. Нардеп Павел Сушко, которого тесно связывают с бизнесменом Вадимом Слюсаревым, будет отвечать за Харьковскую область. Кварталовец Юрий Корявченков (Юзик) будет курировать Сумскую область.
Напомним, Слуги народа приготовили скандальный закон о смене пола: "Уже с 14 лет...".
Как сообщала Politeka, «Слуга народа» устроил дебош в сессионном зале: "Запрыгнул на стол и...", позорные кадры
Также Politeka писала, что появились первые фото со съезда «Слуги народа»: "Вот, куда пошли двести миллионов!".