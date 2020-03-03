Первый случай заражения был зафиксирован в одной из западных областей Украины

Об этом официально заявил заместитель главы Министерства здравоохранения Украины Виталий Ляшко во время сегодняшнего брифинга, передает Politeka.net.

По его словам, случай заражения был зафиксирован специалистами в Черновцах.

"Вчера я говорил, что у нас было четыре случая подозрения. Сегодня это подозрение подтвердилось у одного человека. Все материалы и образцы переданы в вирусологическую лабораторию Всемирной организации здравоохранения. Но случай зарегистрирован в Украине, и мы начали работать с контактными лицами. Контактных лиц немного, все они известны местным эпидемиологам", - подчеркнул Виталий Ляшко.

Он также отметил, что смертельный коронавирус COVID-19 был обнаружен у мужчины, который приехал из Румынии.

"Вирус нашли у мужчины, который приехал в Украину на машине из Румынии. Туда он прилетел из Италии, где сейчас бушует эпидемия COVID-19. Сейчас мужчина госпитализирован. Контактных лиц немного, они все известны эпидемиологам, сейчас они пребывают в режиме самоизоляции", – подчеркнул замглавы МОЗ на брифинге.

По словам Ляшко, 1 марта мужчину проверили на грипп, но тесты оказались негативными.

Он также добавил, что супруга мужчины, у которого зафиксировали коронавирус, находится в самоизоляции, и с ней на связи постоянно находятся медики.

Брифінг заступника Міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка. Gepostet von Кабінет Міністрів України am Dienstag, 3. März 2020

Ранее мы рассказывали о том, что медики разоблачили миф о новом методе передачи коронавируса. По словам специалистов, опасный вирус не может передаваться через укусы комаров.

Представители ВОЗ также добавили, что опасная инфекция чаще всего передается воздушно-капельным путем.

Также мы сообщали о том, что в оккупированном Крыму девушка с подозрением на коронавирус устроила переполох. Как оказалось, девушку после возвращения из Китая поместили в инфекционную больницу, но она ослушалась и сбежала. Ее объявили в федеральный розыск.

Напомним, коронавирус прорвался в Украину, это скрывают: что известно на данный момент.

Как сообщала Politeka, неудачная эвакуация украинки из Китая насмешила сеть, "Слуга народа" в деле.

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