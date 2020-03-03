Она хотела бы, чтобы Украина и Россия дружили

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и активно строит свою карьеру в России, считает артистов вне политики

Как передает Politeka.net, об этом она рассказала в интервью Ксении Собчак. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Певица отметила, что хотела бы, чтобы Украина и Россия дружили, и ей не нравится происходящее между странами.

«Я люблю людей прежде всего, я люблю находиться там, где любят моё творчество, мою музыку и работу. Где принимают меня, где люди меня ждут. Какая, к черту, разница, какая это страна? Россия, Украина, Казахстан... В мире много стран. То, что происходит в политике, нас, артистов не касается. Мы вне всего этого», – сказала она.





Кроме того, происходящее в Украине в последние годы певица не хочет называть травлей. На ее взгляд, это «агрессивное время», которое нужно переждать.

Лобода уверена, что Владимиру Зеленскому удастся все наладить.

Ранее украинская певица Ани Лорак, не увидела ничего зазорного в том, что выступает в России.

По ее словам, артисту нельзя указывать, где ему выступать. Она уверена, что все люди братья. Тем более русские и украинцы, которые "дружеские и братские народы" испокон веков.



Напомним, Лобода устроила танцы для взрослых под собственную песню

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