Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников.

Тем не менее, Светлана является кумиром миллионов людей, которые восхищаются не только ее работами, но и ей самой, а также ее семьей, сообщает Politeka.

В этот раз на своей странице в Инстаграм звезда удивила необычной причёской и такой же взлохмаченной, как волосы звезды, шубой. В необычном и дерзком образе артистка появилась в новом клипе, который вышел всего несколько часов назад.

Режиссером видео стал украинский клипмейкер Алан Бадоев, который также недавно работал с Ани Лорак. Похоже, клипы двух украинских певиц, проживающих в РФ, выйдут на перебой друг другу.

Лобода сначала появляется в образе инопланетного чудовища, которое перевоплощается в звезду диско. Она всячески изгибается, принимая странные позы, позирует в летающей тарелке, а в конце ее съедают зомби, испачкавшись зеленой "кровью".



Данные кадры особо поразили пользователей, которые раскритиковали видео артистки под постом в Инстаграм.

Причем в жизни не забывает артистка также удивлять образами или неординарными выходками. В этот раз певица показала подборку кадров, сделанных в рамках стильной фотосессии, позируя сразу в нескольких блестящих нарядах. Все фото и видео артистка выставила в специальном разделе Инстаграм.

На представленных фото певица показала себя в ярко-красной шубе, в белоснежном платье из блесток, а также в алом наряде, состоящем из топа и брюк с широкой штаниной. В целом, подборка стильных кадров выглядит весьма эффектно, однако поклонники не смогли оставить комментарии – фото представлены в разделе Стори, где отключена подобная функция.

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