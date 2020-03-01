Погода в Украине 2 марта приятно порадует, часть территории прогреется до небывалых +14, однако остальную часть зальют дожди

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз синоптика Натальи Диденко.

«Южный ветер будет достигать штормовых значений, поэтому держите шляпы и то, что под шляпами, обеими руками, чтобы ничего не сдвинулся. Температура воздуха обещает быть умеренной, в течение дня +5+10 градусов. Дожди в понедельник пройдут на Западе и Севере, а на Востоке, Юге и в Центре будет преобладать сухая воздушная масса. В Киеве 2-го марта ожидается облачная влажная ветреная погода. Небольшой дождь и +6+8 градусов», - говорится в сообщении.

Диденко утверждает, что если кто-то купил весеннюю одежду, ее «в самый раз выгулять». В среду и четверг воздух прогреется до +14 градусов.

До этого мы писали о том, что весна приготовила для украинцев неприятный сюрприз в виде морозов и снега. Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, украинцам рано расслабляться в ожидании весны, так как март принесет в Украину морозы.

Горбань отмечает, что до конца марта климатическую весну ждать не стоит. Несмотря на то, что начало марта будет теплым, позже в страну придут холода. В некоторых регионах температура воздуха опустится до 15-17 градусов мороза. Ощутимое похолодание с дождями и мокрым снегом, по словам синоптика, придет во все области. Согласно прогнозу, погода ухудшится 9-10 марта.

Напомним, весна заставит украинцев страдать, тепло отменяется.

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