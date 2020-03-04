Погода в Украине 4 марта приятно удивит всех, вместо весны страну накроет настоящая весна

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.

«…в большинстве регионов Украины ожидается очень теплая погода. Дневные максимумы температуры будут достигать 13-17 тепла, в южных областях местами воздух прогреется до 20-22. Такое потепление обусловлено мощной адвекцией тепла (то есть поступлением теплых воздушных масс) с юга. В то же время на крайнем западе будет гораздо прохладнее, так как на эту часть страны завтра распространится влияние котловины, а атмосферные фронты принесут западным областям дожди (в Карпатах с мокрым снегом)», - говорится в сообщении.

Теплее всего, согласно прогнозу синоптиков, будет в аннексированном украинском Крыму. А вот в Киеве и области ожидается 14-18 градусов выше нуля.

Ранее мы писали о том, что весна приготовила для украинцев неприятный сюрприз в виде морозов и снега. Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, украинцам рано расслабляться в ожидании весны, так как март принесет в Украину морозы.

Горбань отмечает, что до конца марта климатическую весну ждать не стоит. Несмотря на то, что начало марта будет теплым, позже в страну придут холода. В некоторых регионах температура воздуха опустится до 15-17 градусов мороза. Ощутимое похолодание с дождями и мокрым снегом, по словам синоптика, придет во все области. Согласно прогнозу, погода ухудшится 9-10 марта.