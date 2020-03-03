Правила вызова скорой медицинской помощи в Украине планируют изменить

Если у человека высокая температура и подозрение на коронавирус, то карета скорой помощи должна приезжать на такие вызовы. Об этом заявил заместитель здравоохранения Дмитрий Луфер на брифинге НСЗУ.

"Сейчас нарабатывается возможность изменений к порядку вызова "скорой" и врача именно на этот период, когда мы ожидаем возможные случаи. Для того, чтобы врач мог приехать на дом и человек не путешествовала городом", – пояснил заместитель министра.

Также он добавил, что скорая знает, что делать в случаях потенциальных вспышек.

"Есть утвержденный план действий в области и отдельные койки в инфекционных больницах и врачи, которые ожидают пациентов, тоже знают, что делать", – говорит Луфер.

Напомним, что 3 марта заместитель главы Министерства здравоохранения Украины Виталий Ляшко официально заявил, что в Украине подтвержден новый случай заражения коронавирусом.

Смертельный коронавирус COVID-19 был обнаружен в Черновцах у мужчины, который приехал из Румынии, а туда он прилетел из Италии.

Мужчину самостоятельно обратился к врачу. У него была температура 37,2 и кашель.

При этом на карантин поместили еще 35 человек, с которыми контактировал мужчина. Люди, которых поместили на 14-дневный карантин, будут постоянно находится под контролем медиков.

При этом заместитель главы МИНЗДРАВА предупредил украинцев, что использование масок не защитит от коронавірусної инфекции.

"Не надо использовать средства индивидуальной защиты, а именно хирургические маски, когда они не нужны, поскольку это создает фальшивую заблуждение своей защиты и не позволяет использовать другие эффективные методы профилактики ОРВИ, к которым относится и коронавирусная инфекция", - отметил Ляшко.

Напомним, коронавирус прорвался в Украину, это скрывают: что известно на данный момент.

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