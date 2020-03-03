Известный украинский астролог Влад Росс рассказал, когда человечество сможет победить коронавирус и грозит ли эпидемия Украине

По словам эксперта, страшный вирус, зародившийся в Китае и уже охвативший многие страны, не сможет выжить при высоких температурах. Об этом Росс рассказал в комментарии изданию «Главред».

В связи с этим астролог советует тем, кто боится заражения, переждать потенциально опасный период в одной из жарких стран, например в Египте или ОАЭ. В частности, Росс напомнил о том, что случаи заражения коронавирусом в таких теплых странах, как Таиланд и Индонезия были крайне редкими, а затем вирус в тех краях и вовсе «бесследно исчез».

Также эксперт отметил, что с астрологической точки зрения распространению вирусов в целом и коронавируса в частности способствовало пребывания Меркурия в зодиакальном знаке Рыб. Астролог отмечает, что именно с этим связано большое число украинцев, заболевших гриппом и ОРВИ. По словам Росса, риск распространения коронавируса сойдет на нет 12 апреля, когда Меркурий покинут знак Рыб.

Эксперт добавил, что в нашей стране масштабной эпидемии вируса не будет.

«Хочу успокоить украинцев: коронавируса в нашей стране не будет. Для зодиакального знака Тельца нет никаких указаний на подобные угрозы, а Украина, как известно, под Тельцом. Были предпосылки ожидать эпидемий в странах, находящихся под влиянием Козерога (Китай) и Стрельца (Южная Корея и Италия). По моим прогнозам, в плане коронавируса также может быть сложная ситуация в Иране и Ираке», - подчеркнул Росс.

По его словам, в Украине будут фиксироваться лишь единичные случаи заражения. В то же время, Росс заметил, что март будет холодным месяцем, а тепло придет только в апреле.

«Как раз после 10 апреля станет заметно теплее. А это значит, что эпидемий вирусов не будет. Апрель, в отличие от марта, станет теплым месяцем. Потому в апреле коронавирус начнет сходить на нет, а в мае он окончательно исчезнет. Так что во второй половине апреля-мае коронавирус полностью утратит свою силу. С июня о нем уже никто не будет вспоминать», - заверил астролог.

Он добавил, что не видит особой угрозы от заробитчан, которые работают в Европе, в том числе и в Италии.

«В данном конкретном случае мы можем сказать, что, к счастью, украинцы – бедный народ и не могут так часто путешествовать, как китайцы, французы и итальянцы. Вспомните, как недавно один итальянец заразил весь отель…», - отметил эксперт.

Росс добавил, что вакцину от коронавируса человечество сможет получить уже в апреле после того, как Сатурн войдет в знак Водолея. Это позволит свести на нет случаи летальных исходов болезни.

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