Жители Украины вышли на улицы из-за угрозы распространения коронавируса, местной власти поставили жесткий ультиматум

Как сообщает Politeka, об этом говорится в Telegram-канале Pavlovsky News.

«Жители Черновцов вышли на улицу, чтобы изолировать жену больного коронавирусом. Люди пришли под ее дом, поскольку опасаются, что женщина может стать распространителем COVID-19. Жители хотят, чтобы ее поместили к мужу в инфекционное отделение областной больницы», - говорится в сообщении.

Уточняется, что на место инцидента уже вызвали карету «скорой». По прибытию, медики диагностировали, что женщина абсолютно здорова. Однако людей это не остановило – они дали местным властям время до 6 утра, иначе они перекроют дорогу.

В то же время лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий рассказал, почему в аптеках Украины сегодня практически не найти обычной марлевой маски. По его мнению, это предприимчивые «Слуги народа» подготовили страну к возможной вспышке коронавируса.

Позже стало известно, что жену инфицированного украинца все-таки забрали в обсервацию в больницу. Хотя медицинских причин для этого не было.

Как сообщалось ранее, специалисты организовали масштабный карантин из-за украинца, у которого зафиксировали коронавирус. Об этом сообщают высокопоставленные источники в МОЗ и СНБО.

Сообщается, что медики изолировали вместе с первым официальным пациентов, у которого зафиксировали коронавирус, еще 35 человек.

Собеседники в ведомствах подчеркнули, что зараженный контактировал со всеми этими людьми. Причем наибольше – со своей женой.

Ее якобы тоже госпитализировали, однако симптомов вируса у женщины пока не наблюдается. Хотя ранее на брифинге замминистра здравоохранения Виталий Ляшко заявил, что женщина находится в самоизоляции в собственной квартире.

Инсайдер также добавил, что всех пациентов закрыли в разных местах, чтобы избежать масштабной паники.

Люди, которых поместили на 14-дневный карантин, будут постоянно находится под контролем медиков.

У мужчины, который самостоятельно обратился к лечащему врачу и у которого диагностировали коронавирус, была температура 37,2 и кашель.

"Набрал врача и сказал, что ему плохо. К нему приехала инфекционист и забрала его в больницу", – добавил осведомленный источник.

Напомним, коронавирус прорвался в Украину, это скрывают: что известно на данный момент.

Как сообщала Politeka, неудачная эвакуация украинки из Китая насмешила сеть, "Слуга народа" в деле.

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