В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали еще трех человек

В инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы госпитализировали двух людей с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает "Громадське". (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Как отмечается, пациентов привезли на карете скорой помощи, а автомобиль сразу отправили на дезинфекцию. Ее водители одеты в биокостюмы. Внутри заведения все одеты в защитную одежду и респираторы.

Отметим, пользователи сети обратили внимание, что медик после контакта с потенциальным больным проводит руками в перчатках себе по лицу и голове. Такие действия удивили украинцев.

«Да, медик конечно бог вирусобезопасности, снимает потенциально опасный биокостюм, а потом трет себе лицо. Он бы еще языком облизал», «страна идиотов: врач после общения с заражённым коронавирусом трёт перчатками лицо», "А что же господин медик касается своей головы руками, на которых еще есть медицинские перчатки, неутилизированные Слегка нахмурившееся лицо", "он перчатками мажет себе по голове, скажите, чтобы так не делал", - пишут в комментарих к видео.

Отметим, в среду, 4 марта, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Украине с подозрением на коронавирус госпитализированы шесть человек.

Также он заявил, что если в стране начнется эпидемия – больные будут лечиться дома.

«Сейчас наша главная задача – сдержать эпидемию. Мы разработали рекомендации для семейных врачей - как вести наблюдение за больными. Так как в случае массового распространения мы, вероятно, откажемся от общей госпитализации. В стационаре всем больным, с подозрением, контактным - мест не хватит», - сказал Ляшко.

Отметим, отказ от госпитализации больных коронавирусом может повлечь за собой страшные последствия.

Об этом свидетельствует, в частности ситуация в Черновцах. Там люди вышли на улицу, чтобы изолировать жену больного коронавирусом. Жители города пришли под ее дом, поскольку опасаются, что женщина может стать распространителем COVID-19. Жители хотят, чтобы ее поместили к мужу в инфекционное отделение областной больницы.

И даже медики, которые обследовали женщину просто на месте протеста, и подтвердили, что она абсолютно здорова, не убедили толпу. Люди все равно настаивали на своем, и угрожали перекрыть дорогу.

У Чернівцях перевіряють ще трьох людей через підозру на уханський коронавірус — їх привезли до інфекційного відділення місцевої обласної лікарні.



Медики з автівки швидкої допомоги здали біокостюми на утилізацію, а саму машину дезінфікували pic.twitter.com/Gbcvar3R8i — hromadske (@HromadskeUA) March 4, 2020

Напомним, правила вызова «скорой» и врача на дом в Украине изменят в связи с коронавирусом, официальное заявление.

Как сообщала Politeka, в Украине приняты срочные меры из-за коронавируса, началась массовая дезинфекция: что происходит.

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