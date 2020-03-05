Мужчина, которого ранее вылечили от коронавируса Covid-19, внезапно скончался в китайском Ухане

Через несколько дней после того, как его выписали из больницы, его самочувствие ухудшилось. 36-летний Ли Лян почувствовал сухость в горле, а впоследствии и тошноту. Об этом сообщает South China Morning Post.

Жена умершего рассказала, что он заразился коронавирусом в начале февраля. Уже 12 февраля его госпитализировали с "легкими и средними" симптомами. Через 2 недели медики констатировали: пациент выздоровел, его выписали из больницы.

Однако 2 марта Ли Ляну резко стало хуже. После таких симптомов, как сухость в горле и тошнота, он повторно обратился за помощью к врачам. Но уже вечером 2 марта неожиданно умер.

В свидетельстве о смерти причиной летального исхода медики указали Covid-19.

Стоит отметить, что медучреждение, в котором лечился Лян, обнародовало экстренное сообщение о том, что все больше выписанных пациентов повторно обращаются с симптомами коронавируса. От 5 марта больница начнет проводить тесты на антитела у всех пациентов перед выпиской, чтобы обеспечить их полное выздоровление.

В целом излечиться от коронавируса удалось 52 тысячам 45 пациентам. С момента выявления вируса на территории Китая заразилось 80 тысяч 409 человек. За все время от вируса умерли 3012 человек.

Добавим также, что в Черновцах в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализировали еще четырех жителей с признаками инфекционного заболевания. Об этом сообщили в Черновицкой облгосадминистрации.

Образцы их анализов отправили в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья для тестирования на наличие Сovid-19.

Напомним, правила вызова «скорой» и врача на дом в Украине изменят в связи с коронавирусом, официальное заявление.

Как сообщала Politeka, в Украине приняты срочные меры из-за коронавируса, началась массовая дезинфекция: что происходит.

Также Politeka писала, что известный астролог назвал дату окончания буйства коронавируса, что ждет Украину: "бедный народ".