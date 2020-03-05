Российский актер Алексей Гуськов эмоционально отреагировал на запрет въезда в Украину

В программе «А поговорить?» он пожаловался ведущей на то, что его 83-летнюю мать не пустили на могилу отца, передает Politeka.

«Я даже письма им писал, потому что мама очень хотела поехать на могилу отца. Уроды, уроды! «Мы дадим сопровождение». Какое сопровождение 83-летнему человеку, 83 года? Там, конечно, есть друзья, которые все сделали. Это дебилизм. Но там все пройдет», – заявил россиянин.

При этом он добавил, что детство и юность провел в Киеве, поэтому твердо уверен, что «бывших киевлян не бывает».

В свое время Гуськов, который является членом генсовета партии «Единая Россия», подписал открытое письмо российскому президенту Владимиру Путину в поддержку крымского «референдума».

По его словам, Крым – это российская территория, где в подавляющем большинстве живут граждане РФ.

Что же касается мифов о дружбе двух государств, то тут скандальный актер выразил мнение, которое прямо противоречит тезисам, активно навязываемым пропагандистами Путина.

««Мы никогда не были братскими народами. «Мать городов русских – Киев» — это все легенды. Читайте Солженицына», – заявил Гуськов.

Ранее мы рассказывали, что скандальный российский актер Иван Охлобыстин на своей странице в соцсети написал массу гадостей в адрес Украины.

Он на полном серьезе считает, что Украина – это «отсталая, нищая, инфицированная идиотской ересью своего мифического величия» страна, которая не нужна ЕС. Например, уверен он, немцы, которые кормят половину Европы, Украину «тупо боятся и презирают», их дедушки и бабушки помнят, кто такие украинцы, а внучата «отлично знают, сколько стоит украинская девушка на перекрестке в пригороде».

Напомним, Панин оправдался за украденный Путиным Крым.

Как сообщала Politeka, Пореченкову припомнили позорную выходку на Донбассе.

Также Politeka писала, что российский актер нарушил государственную границу Украины.