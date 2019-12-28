Российский актер и ярый украинофоб Иван Охлобыстин, которому давно запретили въезд на территорию Украины, высмеял реакцию украинцев на его видео-послание для Владимира Зеленского

В комментарии одному из российских телеканалов Охлобыстин заявил, что с украинскими выборами была связана забавная ситуация, кроме того, он прокомментировал победу Владимира Зеленского, назвав ее самым грандиозным событитем уходящего года.

Охлобыстин вспомнил, когда вместе с российским актером Михаилом Пореченковым записал видеоролик, в котором поддержал Владимира Зеленского на президентских выборах, но высказываний артистов якобы не поняли и для них это обернулось проблемами.

«Мы сильно смеялись с Пореченковым», - признается Охлобыстин.

Напомним, в Украине видеоролик восприняли враждебно, признав, что это была не поддержка, а лишь насмешка над Зеленским. Охлобыстин в свою очередь решил примазаться к украинцам и объяснил, что у него не было никакого злого умысла, он с Пореченковым якобы просто шутили.

"Это было воспринято… Наши братья-южане, славяне, они же очень восприимчивы, у них сразу "а-а-а-а-а". Это мы - северяне, скажем и думаем. А они: "А-а-а!" Сразу всё против воспринимают. Ролик сделали? Значит, их подкупил Путин", - говорит актер, но его слова больше похожы на высмеивание, чем на извинение перед украинцами.

В скандал он втянул одиозного блогера Шария, которого, по его словам, очень уважает. Охлобыстин напомнил, что Шарий тогда также предположил, что актерам заплатили денег.

Напомним, обезумевший Охлобыститин дерзко высказался об украинцах.

Как сообщала Politeka, Охлобыстин высказался об Украине после скандального видео.

Также Politeka писала, российский актер нарушил государственную границу Украины.