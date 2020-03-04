Скандально известный российский актер Алексей Панин заявил, что президент РФ, аннексировав Крым, нарушил закон

Как сообщает «Обозреватель», об этом он рассказал в одном из последних интервью.

«Когда все это случилось в 2014 году, я брякнул свое мнение. Если бы я был Путиным, я бы, наверное, поступил так же. Но он нарушил закон. Никакого референдума не было, как не было и никаких честных выборов в России… Если бы мы сидели не перед камерами - я бы по-другому сказал. Но я счас на 15 лет не хочу наболтать себе», – заявил он.

Раскритиковал Панин и Крымский мост, который стал самым амбициозным проектом российского президента.

«Мы ехали с дочкой из Крыма по Крымскому мосту. Я первый раз в жизни его увидел. Мне в Инстаграме очень много пишут родителей и просят помочь собрать деньги для больных малышей. И я пытаюсь как-то собирать деньги. И когда мы приехали на этот Крымский мост, я подумал: в какой стране мира мы живем? Вы строите Крымские мосты, у вас дети дохнут. Ради понтов? Показать Украине, какие мы крутые, и всему миру?».

В свое время Панин кричал «Крым наш», но сейчас уверяет, что за свои слова ему стыдно, и поясняет, чем были вызваны подобные высказывания.

«Я видел отношение крымчан тогда к России. И я говорил тогда так потому, что мне сами крымчане рассказывали: «Да, мы хотим в Россию». Стыдно конечно. Стыдно не за Крым. Стыдно за нашего президента, за нашу власть, наверное. …Когда крымчане жили при Ющенко и Януковиче, они действительно считали себя русскими и хотели в Россию. А сейчас они получили, и они поняли, что не все так за*бись», – пояснил актер.

Ранее мы рассказывали, что Панин заявил, что хочет уехать из России с матерью и дочерью в Европу.

«Я хочу перевезти свою маму, свою дочку. Хочу, чтобы моя дочка воспитывалась не в советском-российском обществе, не в этом менталитете. Пусть она с 16 лет зарабатывает официанткой, пусть прокладывает себе дорогу, но только чтоб ее окружали не русские люди», — признался Панин.

Мы также рассказывали, что, по словам Панина, гражданам России плевать на Крым и Керченский мост, их больше волнует, как бы "с голоду не сдохнуть".

А еще Панин признался, что подсел на «уколы красоты» и ничего противоестественного в этом не видит. Он отмечает, что его профессия обязывает «торговать лицом». Актер даже решился и опубликовал соответствующие фотографии и видео у себя на странице в соцсети.

Напомним, Панин с дочерью решил сбежать из путинской России, скандальное видео: "Только не русские".

Как сообщала Politeka, Панин не сдержался и выдал всю правду об отношениях с мужем Кристины Асмус.

Также Politeka писала, что Панин жестко набросился на Путина, это было последней каплей.