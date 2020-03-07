Владимир Зеленский рассказал о ситуационных и "глобальных" проблемах дома

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью « The Guardian », в котором, в том числе рассказал, что с ним не здоровались его супруга и дети.

Так Зеленский откровенно рассказал британским журналистам, что его старшая дочь сейчас находится в подростковом возрасте и ей, что весьма предсказуемо, как и всем тинейджерам хочется больше свободы, но из-за того, что ее отец президент страны – девочке редко удается укрыться от службы безопасности, да и вообще – внимание к их семье, разумеется, повышенное:

«Это сложно. Им не нравится моя работа», - прокомментировал Владимир Зеленский и добавил также, что недавно был забавный и в то же время показательный случай:

«Прихожу домой на днях, спрашиваю: "Почему никто не здоровается?" И слышу свой голос по телевизору, мое выступление. А мой сын говорит: "Не мешай нам, мы смотрим президента».

Ранее же в откровенном интервью первая леди рассказала о своих переживаниях в необычном для нее статусе, и из-за чего у нее происходят ссоры с Владимиром Зеленским.

По словам Елены, она старается как можно реже затрагивать дома вопросы о работе. И добавила, что у мужа тогда "портится настроение".

"О заявлениях я не могу его ругать. И мы пытаемся дома поменьше говорить о работе. Но, если мне захочется, я могу его поругать, да. Никто не запрещает", - подчеркнула Зеленская.

Также она рассказала, что муж хочет, чтобы она всегда была впереди, "подталкивая" ее, что она не очень хорошо воспринимает. По словам Елены, на переосмысление нового статуса у нее ушло полгода, то есть ей нужно время, чтобы самой принимать решения - без посторонней помощи.

"Мой муж хочет, чтобы я всегда была впереди. И иногда толкает меня вперед. Но есть протокольные правила, по которым я должна быть сзади", - отметила Елена.

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