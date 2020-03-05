Неожиданный конфуз произошел во время выступления Владимира Зеленского в Новых Санжарах

В четверг, 5 марта, подошел к концу карантин украинцев и иностранцев, эвакуированных из китайского Уханя после начала эпидемии коронавируса и размещенных в санатории в Новых Санжарах. По этому поводу президент лично прибыл в населенный пункт (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Он обратился к людям, которые спустя 14 дней наконец смогут выйти из карантина.

«Хочу поблагодарить вас, что вы выдержали эти две недели. Молодцы. Всем желаем здоровья», - заявил президент.

Впрочем, выступление Зеленского не обошлось и без конфуза. Так, президент обратился к иностранцам, которые были эвакуированы вместе с украинцами и провели в Новых Санжарах последние две недели. Глава государства предложил им ненадолго задержаться в Украине, рассказав им о туристической привлекательности нашей страны.

«Побудьте немного в Украине, это очень важно. Сейчас то время, когда можно заниматься туризмом. Вы видите, даже по сравнению с очень многими странами Европы у нас наименьшее количество случаев, и мы их контролируем. У нас прекрасная страна и много мест, где можно нормально отдохнуть, пока вся эта вирусная история пройдет, а она обязательно пройдет», - заявил президент.

Но как только Зеленский закончил свою мысль, над его головой громко закаркали вороны. Президент улыбнулся и указал на них рукой, посчитав это знаком, что его слова «подтверждены».

«Даже природа нас поддерживает», - заметил Зеленский.

Впрочем, традиционно карканье ворон считается скорее зловещим знаком, который часто используется в качестве символизма в кино.

Напомним, что Зеленский побывал на выписке из санатория Новых Санжар 45 украинцев, 27 иностранцев, а также всех, кто сопровождал самолет, в том числе, экс-министра здравоохранения Зоряны Скалецкой.

Во время своего обращения к иностранцам президент также пригласил людей "приехать отдохнуть" в этом санатории еще раз. Видимо, глава государства рассчитывает на то, что эвакуированные позабыли тот "теплый" прием с камнями, БТРами и криками "везите их в Чернобыль", который им оказали две недели назад по приезду в Новые Санжары.

Напомним, Зеленский отмочил на встрече с эвакуированными в Санжарах после побоища.

Как сообщала Politeka, Зеленский и Порошенко уединились в Раде, скандальный кадр облетел сеть.

Также Politeka писала, что харьковчанка с собакой "застряла" в Китае, звонок Зеленского не помог.